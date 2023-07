Jaguar TCS Racing: punta ad una grande performance nel circuito di Roma!

Questo fine settimana, Roma ospiterà il penultimo doppio appuntamento dell’ABB FIA Formula E World Championship 2023, il circuito cittadino su cui Jaguar TCS Racing ha ottenuto i maggiori successi

Questo fine settimana il team Jaguar TCS Racing tornerà a gareggiare, più determinato che mai, sulle strade di Roma, provando a replicare i successi ottenuti nelle scorse edizioni nei round 13 e 14 dell’ABB FIA Formula E World Championship 2023. In uno degli anfiteatri più famosi al mondo, un nuovo gladiatore si appresta a scendere nell’arena: per la prima volta la Jaguar I-TYPE 6 correrà sulle strade di Roma. L’Hankook Rome E-Prix 2023 segna la quinta gara della Formula E sul Circuito Cittadino dell’EUR dal debutto avvenuto nel 2014. Le vetture Gen3 hanno dimostrato in questa stagione di aver elevato l’intensità delle performance in gara. Il circuito di Roma, con le sue 19 curve e i suoi 3,385 chilometri di superfici irregolari, ondulate e sopraelevate, sarà una vera e propria sfida per i piloti e i team.

Per la seconda volta in questa stagione 2023, Jaguar TCS Racing è lieta di annunciare il ritorno in pista del debuttante in Formula E Sheldon Van Der Linde, che prenderà parte alle Free Practice 0 venerdì 14 luglio. Sheldon ha fatto registrare ottime performance durante i rookie test di Berlino ad aprile, ottenendo i migliori tempi nella prima sessione di prove. I rookie test rappresentano una fantastica opportunità per far debuttare i piloti nelle competizioni sportive riservate alle vetture completamente elettriche e per cercare il prossimo talento della Formula E. Attualmente, il team Jaguar TCS Racing è terzo nella classifica a squadre, mentre nella classifica piloti, Mitch Evans è quarto e Sam Bird nono

Jaguar TGS Racing: le parole dei protagonisti prima della gara di Roma

James Barclay, Team Principal di Jaguar TCS Racing ha dichiarato:

Roma non è solo una delle nostre tappe preferite del calendario, ma è anche un circuito fenomenale, un vero banco di prova per auto e piloti. Grazie ai numerosi successi ottenuti in passato, occupa un posto speciale nei ricordi di tutta la squadra. Qui abbiamo fatto registrare grandi risultati in passato, i tifosi sono molto appassionati e competenti e il layout da vero circuito cittadino offre la possibilità di assistere a gare davvero spettacolari. Ora più che mai, tutti noi di Jaguar TCS Racing siamo consapevoli del compito da svolgere, siamo molto concentrati sulle gare e faremo del nostro meglio per vivere un altro weekend di successi. Grazie al duro lavoro svolto dal team in questa stagione, entrambi i titoli del Campionato del Mondo sono a portata di mano; per questo siamo estremamente motivati e resteremo concentrati sull’obiettivo da raggiungere, che è quello di conquistare il maggior numero di punti possibile.

Mitch Evans, pilota Jaguar TCS Racing, #9:

Abbiamo ottenuto un’incredibile serie di risultati a Roma, ma come sempre è importante rimanere concentrati e non cedere alla pressione. Roma è una delle mie piste preferite in quanto è un vero circuito cittadino e non vedo l’ora di mettermi al volante della nostra Jaguar I-TYPE 6, ma con la nuova vettura Gen3 e un nuovo pneumatico Hankook, la sfida sarà ancora più esaltante. Questo fine settimana darò il massimo per rimanere in lotta per il campionato.

Sam Bird, pilota Jaguar TCS Racing, #10:

Gli ultimi appuntamenti sono stati impegnativi, ma questo ci ha consentito di aumentare la nostra determinazione e la voglia di dimostrare ciò che possiamo fare in modo che possa offrire le mie migliori prestazioni. Roma è una città straordinaria dove abbiamo conquistato alcuni dei nostri migliori risultati; anche se il finale di stagione si avvicina, credo davvero che il team Jaguar TCS Racing possa continuare a realizzare prestazioni di successo.

Phil Charles, Technical Manager di Jaguar TCS Racing:

Roma è uno dei circuiti preferiti da molti piloti e ingegneri, e c’è una ragione per questo! 3,385 km, 19 curve ed un tracciato simile alle montagne russe con ondulazioni, curve veloci e tratti tortuosi. Per fare una buona gara è necessario avere un assetto dell’auto che sia in grado di superare un tratto veramente accidentato fino alla curva 7, ma anche di curvare in modo molto efficiente nei tratti più stretti. Quest’anno la gara si svolge in condizioni molto più calde rispetto al passato, quindi sarà una gara complicata anche per i propulsori e gli pneumatici. Non vediamo l’ora di affrontare la sfida e di gareggiare ancora una volta in questa incredibile città.

Sheldon Van Der Linde, Rookie Driver di Jaguar TCS Racing:

Sono davvero entusiasta di unirmi a Jaguar TCS Racing per il mio secondo rookie test con il team. L’ultima volta che sono stato a Berlino è stata un’esperienza molto positiva e ho acquisito molti insegnamenti relativi alla Formula E: il primato nella sessione mattutina è stato un vero punto di forza. Non vedo l’ora di tornare al volante della Jaguar I-TYPE 6, con la speranza di ottenere un’altra sessione di successo e aiutare gli ingegneri nel raccogliere dati preziosi in vista dell’E-Prix di Roma. È la prima volta che guiderò un’auto di Formula E su un vero e proprio circuito cittadino e Roma è probabilmente uno dei migliori tracciati del calendario, per questo non vedo l’ora di partecipare.

Il tredicesimo e il quattordicesimo round dell’ABB FIA Formula E World Championship 2023 prenderanno il via alle 15:00 ora locale di sabato 15 e domenica 16 luglio.

Jaguar TGS Racing: Roma e storia delle competizioni

Jaguar è tornata alle competizioni nell’ottobre del 2016, diventando il primo Premium brand a partecipare alle gare cittadine del Campionato FIA Formula E. Nell’ottava stagione, Mitch Evans si è classificato al secondo posto nella classifica piloti – il risultato di maggior successo da quando Jaguar TCS Racing è in Formula E. Questo Campionato Mondiale è un vero banco di prova per Jaguar e per il suo viaggio verso la trasformazione in un brand di lusso interamente elettrificato a partire dal 2025. L’obiettivo di Jaguar TCS Racing è quello di “Reimmaginare le competizioni sportive”. Il team testerà, svilupperà, apprenderà e collaborerà attraverso la condivisione di informazioni che andranno a beneficio dello sviluppo dei futuri veicoli JLR.

In particolare, le conoscenze e il trasferimento tecnologico provenienti dalla Formula E contribuiranno a “Reimmaginare” il brand Jaguar, in concomitanza con l’impegno dell’azienda nell’era Gen3 della Formula E. Infatti, il 2023 è il primo anno in cui i team gareggeranno con le vetture Gen3, le prime auto da corsa al mondo a emissioni zero. In qualità di team ufficiale di Formula E e di costruttore, Jaguar TCS Racing progetta in house il proprio gruppo motopropulsore, composto da motore, trasmissione, inverter e sospensione posteriore. Per l’era Gen3, Jaguar tramite la sua partnership a lungo termine con la Williams Advanced Engineering, fornirà all’Envision Racing proprio il suo gruppo motopropulsore.

Per una migliore gestione dei costi, il telaio in fibra di carbonio e la batteria sono componenti comuni e uguali per tutte le 11 squadre. Ciò consente di concentrarsi sullo sviluppo di sistemi a propulsione elettrica leggeri ed efficienti, che miglioreranno le prestazioni dei futuri veicoli elettrici JLR. Tutti i team dispongono di due auto, una per pilota, che verranno utilizzate per l’intera durata della gara. Aldilà dell’essere riservata a veicoli completamente elettrici, la Formula E è una competizione motoristica unica al mondo anche per la scelta delle sue location.

Il campionato 2023 si svolge su circuiti temporanei nel centro di alcune delle più portanti città del mondo come Città del Messico, Diriyah e Roma, con l’aggiunta di nuove location come Hyderabad, Cape Town e San Paolo. Il finale di stagione si svolge in un doppio weekend di gara a Londra. Nel 2022, il Jaguar TCS Racing si è piazzato al quarto posto nella Classifica a Squadre con sette podi, quattro vittorie, una pole position, un giro più veloce e 231 punti conquistati – il più grande bottino mai raggiunto dal team fino ad oggi. Il neozelandese Mitch Evans ha concluso la scorsa stagione al secondo posto nella Classifica Piloti, mentre Sam Bird si è piazzato al tredicesimo posto.

La Formula E rimane un appuntamento prioritario per Jaguar Land Rover e per la strategia Reimagine dell’azienda. Essendo l’unico campionato al mondo riservato ai veicoli elettrici, la Formula E consente all’azienda di testare e sviluppare nuove tecnologie in un ambiente ad elevate prestazioni. Continua ad essere il banco di prova della nostra mission Race to Innovate, che vedrà gli apprendimenti Race to Road e Road to Race contribuire nel plasmare il nostro futuro elettrico, un futuro che appassiona Jaguar e che sarà dedicato a produrre benefici per la nostra società, per il mutevole panorama della mobilità, per la sostenibilità e per i nostri clienti.

Attraverso la mission Race to Inspire, Jaguar TCS Racing si impegna a ispirare le generazioni future utilizzando le competizioni sportive per creare un impatto positivo sul nostro pianeta e sulle comunità in cui gareggia. Partendo dalle gare con le prime auto da corsa al mondo a zero emissioni, il supporto di Jaguar prosegue nel sostegno e nella formazione della prossima generazione di ingegneri e di professionisti del motorsport.

