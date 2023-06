Jaguar Land Rover presenta la nuova corporate identity JLR che accelera la sua visione del modern luxury. Scopriamone di più in questo articolo dedicato

Jaguar Land Rover ha presentato la sua nuova corporate identity, che è parte integrante della sua impostazione aziendale “House of Brands”. La nuova brand identity mira ad eliminare qualsiasi tipo di ambiguità e a mettere in evidenza il DNA unico di ciascun marchio JLR – Range Rover, Defender, Discovery e Jaguar – così come ad implementare la visione dell’azienda in qualità di “Proud Creators of Modern Luxury.” I punti salienti di questo annuncio:

Jaguar Land Rover svela la sua nuova corporate identity che si evolve in JLR

La nuova identity JLR incarna l’eleganza, la modernità e la natura lungimirante dell’azienda

Come annunciato, i marchi Range Rover, Defender, Discovery e Jaguar verranno implementati nell’ambito dell’impostazione “House of Brands”

Lo storico marchio Land Rover rimarrà in vita e sarà visibile sui veicoli, sulle piattaforme online e sui siti dei rivenditori

La nuova identity JLR rappresenta il passo successivo della strategia Reimagine e riflette l’ambizione modern luxury dell’azienda

Commentando la nuova identity, Adrian Mardell, CEO di JLR, ha dichiarato:

Oggi è un giorno emozionante, perché sveliamo la nostra nuova identità aziendale, che è parte integrante del nostro approccio House of Brands. Sono convinto che questa nuova identity illustri perfettamente la nostra ambiziosa filosofia modern luxury.

Dalla sua, invece, Il Professor Gerry McGovern OBE, JLR Chief Creative Officer, ha dichiarato:

La nuova identity rappresenta il capitolo successivo del nostro viaggio Reimagine per diventare un’azienda veramente modern luxury. La nuova identità JLR porterà trasparenza per i nostri clienti e fungerà da elemento aggregante per i nostri quattro distinti marchi britannici

Jaguar Land Rover: dettagli e novità sulla nuova corporate JLR

Il processo creativo alla base della nuova identity è stato concentrato sull’eleganza, sulla modernità e sulla natura lungimirante per mostrare la direzione e l’ambizione dell’azienda. La “j” discendente aspira ad aggiungere raffinatezza, mentre il peso più leggero dell’emblema illustra il cambio di passo verso la purezza e la modernità. JLR ha ribadito che il brand Land Rover rimarrà una parte fondamentale del DNA aziendale. Land Rover continuerà ad essere un marchio storico importante e famoso in tutto il mondo. La sua presenza sarà riscontrabile sui veicoli, le piattaforme, i social media e i siti dei rivenditori, sostenendo al tempo stesso i prestigiosi brand Range Rover, Defender e Discovery.

La strategia Reimagine offre una visione altamente sostenibile del modern luxury attraverso il design. Stanno trasformando il modo di lavorare per diventare un’azienda a zero emissioni di carbonio in tutta la catena di fornitura, nei prodotti e nei processi entro il 2039. Una nuova roadmap è stata definita per ridurre le emissioni in tutte le attività e catene di valore entro il 2030 attraverso obiettivi approvati e basati su dati scientifici. L’elettrificazione è il fulcro di questa strategia e prima della fine del decennio i line-up di Range Rover, Discovery e Defender avranno ciascuno un modello puramente elettrico, mentre Jaguar sarà un brand esclusivamente e interamente elettrico.

Si tratta di un’azienda britannica, con due siti di progettazione e ingegnerizzazione, tre stabilimenti di produzione di veicoli, un centro di produzione di motori e un centro di assemblaggio di batterie nel Regno Unito. Abbiamo anche stabilimenti in Cina, Brasile, India, Austria e Slovacchia, oltre a sette centri tecnologici in tutto il mondo. JLR è una società interamente controllata da Tata Motors Limited, parte di Tata Sons.

