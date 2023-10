Jaguar Land Rover: il futuro è lo stabilimento di Nitra

Barbara Bergmeier, Executive Director of Industrial Operations di Jaguar Land Rover, conferma che a Nitra saranno prodotti veicoli elettrici entro la fine del decennio. L’impianto sarà riconfigurato per l’elettrificazione, nell’ambito dell’investimento di 15 miliardi di sterline destinato alla trasformazione di JLR

La notizia arriva in seguito a quella sull’apertura del nuovo Future Energy Lab di JLR da 250 milioni di sterline a Whitley, nel Regno Unito, per sviluppare le EDU (Electric Drive Units) e per sostenere la trasformazione degli impianti di Halewood e Solihull dove saranno prodotti i modelli elettrici di prossima generazione.

Jaguar Land Rover ha confermato che il suo stabilimento all’avanguardia a Nitra, in Slovacchia, nell’ambito della strategia Reimagine, produrrà veicoli elettrici e sarà protagonista del lancio di nove nuovi veicoli elettrici entro il 2030.

In occasione del quinto anniversario dello stabilimento slovacco, Barbara Bergmeier, JLR Executiv e Director of Industrial Operations, ha tenuto a ricordare l’incredibile successo dello stabilimento e del suo presonale, che hanno prodotto ad oggi oltre 365.000 Defender e Discovery, dall’inizio della produzione ad ottobre 2018.

Sono entusiasta di annunciare che il nostro avanguardistico stabilimento state-of-the-art di Nitra, produrrà veicoli elettrici in questo decennio nell’ambito della nostra strategia di elettrificazione. Questo è un voto di fiducia nelle 5.000 persone qualificate e dedicate dello stabilimento e dimostra il ruolo significativo di Nitra nel successo delle nostre attuali performance. Voglio anche ringraziare i nostri fornitori che ci hanno seguito a Nitra e hanno sostenuto i nostri aumenti di produzione.

Barbara Bergmeier, JLR Executiv e Director of Industrial Operations

Oggi questo traguardo rappresenta una vera pietra miliare per il nostro impianto, che è andato sempre più rafforzandosi, da quando le linee hanno iniziato a lavorare cinque anni fa. Abbiamo apportato modifiche, come l’aggiunta della Defender 130 e il passaggio da due a tre turni aumentando la produzione da 2.000 a 3.000 auto a settimana. La notizia che produrremo veicoli elettrici è la conferma del nostro ruolo chiave nella strategia Reimagine.

Guillermo Mancholas, JLR Nitra Operations Director

Stabilimento di Nitra: nuove tecnologie per la produzione

JLR ha investito 1,3 miliardi di euro per lanciare Nitra, un impianto altamente digitalizzato e automatizzato, pioniere in Europa del sistema Pulse carrier di Kuka, con tempi di trasferimento più rapidi del 30% rispetto ai sistemi tradizionali. Da allora, il gruppo produttore di auto di prestigio, ha investito altri 60 milioni di euro in nuove tecnologie, terreni, edifici e software.

La nuova Defender, prodotta esclusivamente a Nitra, si è dimostrato un modello di grande successo finanziario per l’azienda. Come modello più venduto di JLR negli ultimi due anni, sta infatti decuplicando le entrate della Classic Defender nel 2015.

Jaguar Land Rover: un futuro completamente elettrico

JLR sta facendo investimenti per 15 miliardi di sterline in cinque anni per trasformare i suoi veicoli in elettrici e raggiungere lo zero emissioni di carbonio entro il 2039.

Ciò include il progetto di rendere elettrici i suoi marchi Range Rover, Defender, Jaguar e Discovery e il lancio di nove modelli elettrici entro l’anno 2030. L’azienda sta procedendo molto rapidamente a elettrificare la sua gamma e Nitra rappresenta l’ultima parte del progetto. Halewood sarà il primo impianto di produzione completamente elettrico di JLR, Solihull produrrà modelli elettrici Range Rover, Range Rover Sport e Jaguar, il Centro di produzione motori di Wolverhampton costruirà EDU, (Electric Drive Units) e Castle Bromwich sarà utilizzato per costruire pannelli di carrozzeria.

Nel mentre, JLR ha aperto un nuovo Future Energy Lab da 250 milioni di sterline a Whitley, Coventry, nel Regno Unito, per sviluppare in casa le Electric Drive Units (EDU) per l’azienda.

