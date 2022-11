Harman Kardon e Renault: presentano la nuova Austral

Harman Kardon e Renault proseguono la loro collaborazione con il nuovissimo sistema audio della Renault Austral, per rivelare tutte le sfumature di un suono finemente sintonizzato

HARMAN International (qui per maggiori informazioni), è una società interamente controllata da Samsung Electronics Co. Ltd. Questa è focalizzata sulla creazione di tecnologie per i mercati automobilistici, consumer ed enterprise. L’azienda è lieta di annunciare la prosecuzione della partnership con Renault con il lancio della nuovissima Austral in Autunno. La Renault Austral è un SUV compatto dal look atletico e spigoloso, dotato di un sistema audio premium Harman Kardon opzionale nelle linee di allestimento superiori. Harman Kardon combina altoparlanti ad alte prestazioni con tecnologie all’avanguardia e un design iconico per un’esperienza sonora premium all’interno del veicolo. Il sistema audio premium Harman Kardon crea un’esperienza musicale straordinaria trasformando l’ordinario in qualcosa di più significativo.

Nuova Renault Austral, nata dalla collaborazione con Harman Kardon

Oltre 65 anni di profonda esperienza nella progettazione acustica, nella messa a punto e nell’elaborazione del segnale. Harman Kardon si dedica a fornire un suono così accattivante e coinvolgente da attirare i sensi dell’ascoltatore e concentrarlo sul presente. Il design mirato e il suono ricco e multistrato, in combinazione con lo stile e il fascino francese caratteristici di Renault, creano momenti significativi e speciali durante la guida.

Dichiarazioni su Austral e la partnership di Renault e Harman Kardon

A partire dalla partnership del 2021, Harman Kardon e Renault si sono dimostrati un binomio perfetto. Gli ingegneri acustici di Harman Kardon hanno lavorato a stretto contatto con il team di ingegneri Renault per creare un sistema audio all’avanguardia che si integra perfettamente nell’ambiente unico del veicolo. Inoltre, la collaborazione con Jean-Michel Jarre, artista e ingegnere del suono francese, ha plasmato la direzione finale del progetto audio,

ha dichiarato Greg Sikora, Senior Director, Global Acoustic Systems Engineering di HARMAN.

Un suono puro, chiaro e dettagliato come lo intendeva l’artista

Il sistema audio premium Harman Kardon non si limita alla semplice riproduzione della musica, ma rivela tutte le sfumature di un suono finemente regolato. Il punto forte del sistema è l’altoparlante coassiale a motore condiviso brevettato (midrange e tweeter) al centro della plancia. Questo “ipnotizza” l’ascoltatore con la migliore rappresentazione della musica e del parlato. 12 altoparlanti ad alte prestazioni, tra cui woofer a doppia bobina mobile ad alta potenza con un subwoofer accoppiato esterno (ECS) per una riproduzione dei bassi dinamica e a bassa distorsione. Non dimenticando l’amplificatore con una potenza totale di 485 watt che offrono una gamma di frequenze completa a qualsiasi livello di volume.

Tecnologia Virtual Center

Per scoprire la potenza dell’audio di qualità, ogni dettaglio dell’impianto premium Harman Kardon è sintonizzato con precisione sugli interni dell’Austral. La tecnologia Virtual Center elabora i segnali audio provenienti da ciascun altoparlante per garantire un palcoscenico stereo imparziale direttamente di fronte a ciascun ascoltatore. Inoltre, la compensazione della velocità del veicolo è dotata di un algoritmo avanzato che consente di mantenere il livello di riproduzione musicale a qualsiasi velocità del veicolo. Sia che ci si rilassi in un lungo viaggio con la famiglia, sia che ci si goda un concerto dal vivo mentre si guida in montagna.

L’algoritmo di suono surround brevettato QLS (QuantumLogic Surround) offre a ciascun passeggero un palcoscenico, un involucro e un contenuto circostante individuali, per un’esperienza davvero coinvolgente. I diffusori surround midrange integrati creano un’aggiunta di grande valore al piacere del suono naturale per i passeggeri anteriori e posteriori. Con un solo tocco, gli occupanti possono scegliere tra cinque ambienti sonori per soddisfare le loro preferenze individuali per l’ascolto in auto.

Ambienti sonori

Studio : una riproduzione precisa, chiara e dettagliata, fedele alle intenzioni dell’artista, ma allo stesso tempo emozionante e dinamica.

: una riproduzione precisa, chiara e dettagliata, fedele alle intenzioni dell’artista, ma allo stesso tempo emozionante e dinamica. Concerto : un ampio palcoscenico stereo creato di fronte all’ascoltatore un atmosfera come se ci si trovasse in una sala da concerto.

: un ampio palcoscenico stereo creato di fronte all’ascoltatore un atmosfera come se ci si trovasse in una sala da concerto. Lounge : offre un ambiente intimo con un’atmosfera di profonda ispirazione per sentirsi più vicini all’artista e al palcoscenico.

: offre un ambiente intimo con un’atmosfera di profonda ispirazione per sentirsi più vicini all’artista e al palcoscenico. Immersion : crea la sensazione di essere circondati dagli strumenti e dentro la musica, dando all’ascoltatore una nuova dimensione del suono.

: crea la sensazione di essere circondati dagli strumenti e dentro la musica, dando all’ascoltatore una nuova dimensione del suono. Club: estensione dei bassi pronunciata e intensa con un suono forte, ampio e ad alto contrasto.

Il design iconico riflette l’estro del design Renault

Harman Kardon ha creato un’integrazione perfetta di tutti gli altoparlanti, in linea con l’eccezionale atmosfera del veicolo. Le griglie degli altoparlanti in acciaio inossidabile con rivestimento nero opaco ed elementi di design evidenziati sono un elemento di spicco del design delle porte anteriori. La griglia centrale con il logo incorporato in modo visibile e la superficie 3D in evidenza sul cruscotto completano il design perfettamente armonizzato. La straordinaria forma della griglia centrale è una superba espressione della precisa produzione e della qualità premium di Harman Kardon e Renault.

E voi? Cosa ne pensate di Austral e della partnership tra Renault e Harman Kardon ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).