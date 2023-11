Avete appena compiuto 18 anni? Questo significa che potete finalmente iniziare a guidare un’auto e girare liberamente per le strade, ma prima di infilare la chiave nel quadro, avrete bisogno di una licenza di guida, in questo articolo scoprirete il come risparmiare per prendere la patente

Innanzitutto vogliamo elencarvi cosa potrete guidare con la patente B, poiché ci sono diverse patenti di divere classi che vi permettono di guidare diversi tipi di veicolo. Qui sotto troverete la lista completa.

Camper con una massa non superiore alle 3,5 tonnellate.

Autocarri con massa complessiva non superiore alle 3,5 tonnellate.

Macchine agricole senza alcuna limitazione di peso.

Macchine operatrici usate nei cantieri non eccezionali e di massimo 3,5 tonnellate.

Tricicli non superiori ai 50 cc e con velocità massima di 45 km/h.

Motocicli di 125 cc e potenza di 11 kW (se la patente è presa dopo il 25 aprile 1988).

Quadricicli per il trasporto di cose, con solo un’altra persona nella cabina di guida e con massa a vuoto non superiore a 0,55 tonnellate.

Ora che sapete cosa potete guidare, ora scoprirete anche come risparmiare per prendere la patente. Iniziamo!

Prendere la patente da privatista | Come risparmiare per la patente

Il suggerimento che più ci sentiamo di darvi è quello di prendervi la patente da privatista. Il procedimento è semplice: basta andare all’ufficio abilitato alla Motorizzazione civile e fare domanda compilando il modulo TT2112 e consegnando la documentazione richiesta. anche un certificato medico dato dall’ASL, dopo la visita medica per la guida. Una volta pronti per l’esame di teoria, potrete fare il quiz allo stesso ufficio di Motorizzazione e, se superato con successo, ricevere il foglio rosa per iniziare così a fare pratica con l’auto. A questo punto però la legge prevedere almeno 6 lezioni con un istruttore, ma in caso di necessità potete anche chiedere a un parente o amico che abbia la patente da 10 anni e che non superi i 65 anni di età. Il giorno dell’esame di guida, dovrete andare all’ufficio di motorizzazione e fare l’esame con l’autovettura indicata nel modulo TT2112. Se supererete la prova, vi verrà rilasciata la patente B.

Perché conviene la patente da privatista | Come risparmiare per prendere la patente

Al giorno d’oggi prendere la patente da privatista ha un costo maggiore rispetto agli anni precedenti, ma conviene sempre di più rispetto al prenderla ad un’autoscuola. I costi dell’autoscuola, infatti, possono variare dai 700 ai 900 euro (dipende dall’autoscuola), ciò include anche le lezioni di teoria dell’insegnante. Da privatista, invece, si spende intorno ai 650 euro, quindi c’è un bel margine di risparmio. Considerate però che dovrete anche occuparvi della consegna dei documenti e la richiesta per sostenere gli esami della patente. Se siete a digiuno di teoria, forse vi converrebbe il servizio più completo di un’autoscuola. Se pensate di guidare senza una patente, ve lo sconsigliamo con tutto il cuore, non solo perché ci sarebbe una multa molto salata che va dai 5000 ai 30000 euro nel caso vi becchino, ma anche per la vostra sicurezza e quella degli altri.

Consigli e trucchi per i quiz | Come risparmiare per prendere la patente

La parte più complicata (e noiosa) degli studi per la patente è l’esame teorico, spesso con domande a trabocchetto. Tuttavia ci sono dei trucchetti che possono aiutarvi a non farvi ingannare e a superare l’esame:

Attenzione ai falsi sinonimi: a volte potreste beccare domande con parole che sembrano sinonimi ma non lo sono, come “carreggiata” e “corsia”, “in prossimità” e “in corrispondenza”, “pronto soccorso” e “pronto intervento”, ecc. Inoltre la parola “ovvero” nelle domande vuol dire “o” e non “cioè” Rispondete sempre “falso” a tutte le domande con le parole ruote gemellate, quarta marcia, torto, ragione, albero di trasmissione, pompa dell’acqua di raffreddamento, radiatore. Rispondete sempre “vero” a tutte le domande con le parole reato, segnale complementare, sostituisce.

In conclusione

Questi trucchi, però, non devono mai sostituire lo studio della teoria. Quindi non barate e preparatevi all’esame seguendo il programma di studio. Se sarete pazienti e soprattutto attenti, avrete finalmente la vostra patente B e potrete finalmente guidare una bella auto, come quelle presenti nella lista delle migliori auto a 20000 euro. Continuate a seguirci su tuttotek.it per molto altro dal mondo dei motori!