A volte può capitare di perdere la patente di guida, è un’eventualità a cui prima o poi dobbiamo prepararci tutti, ma prima di tutto non bisogna andare in panic, c’è una soluzione a tutto: qui scoprirai come ottenere il duplicato della patente di guida

Lo smarrimento della patente, o peggio ancora, il furto della patente, può capitare a tutti. Può provocare anche un forte fastidio, specialmente se sulla patente stavi anche accumulando molti punti per scalare di classe e ottenere dei bonus sull’assicurazione (a proposito, tempo fa abbiamo scritto una guida che vi invitiamo a leggere sul come controllare i punti della patente). Nel caso ti accada una di queste due cose, non preoccuparti, non è difficile trovare la soluzione. Puoi ottenere facilmente il duplicato della patente anche in tempi molto rapidi. Se però la patente smarrita o rubata riguarda un documento non meccanizzato, allora a quel punto dovrai recarti necessariamente alla Motorizzazione civile per ottenere quella nuova. In questa guida ti terremo per mano guidandoti passo dopo passo sul come ottenere il duplicato della patente. Ecco cosa devi fare.

Denuncia | Come ottenere il duplicato della patente di guida

Innanzitutto armati di questi strumenti: due fotografie formato tessera, documento di riconoscimento, eventuale delega, documento riconoscimento delegato, dichiarazione del delegante, fotocopia documento delegante e versamenti c/c. Ora, specifichiamo che il duplicato della patente si può richiedere in caso di smarrimento, furto, distruzione o deterioramento. Se la patente che avevi era del nuovo genere, ovvero realizzata a mo’ di tesserino, fatta in plastica, allora devi necessariamente procurarti due foto recenti del formato tessera su fondo bianco a testa scoperta su carta non termica. Dopo devi recarti al comando di Polizia dello Stato più vicino, anche dalla Polizia Municipale oppure dai Carabinieri. Se hai una fotocopia della patente smarrita, portala a chi di competenza dicendo che hai smarrito la patente.

Richiesta | Come ottenere il duplicato della patente di guida

Una volta che ti sei rivolto a chi di competenza, egli dovrà effettuare i dovuti accertamenti tramite computer per verificare se la patente è duplicabile. Dopo aver fatto firmare la copia della denuncia, ti verrà dato un permesso provvisorio con il quale però puoi guidare solo in Italia. Questo permesso sostituisce la patente e ha una validità di 90 giorni. Devo consegnare le due fotografie che hai portato appresso. Arrivati a questo, ora hai completato la procedura che serve per ottenere il duplicato. Nel caso in cui la richiesta non viene presentata da chi di competenza, sevi fornirti di un documento di riconoscimento in corso di validità. Inoltre devi presentare la delega sottoscritta dal delegante in carta semplice ed una fotocopia del documento di riconoscimento sempre del delegante.

La sua patente, prego!

Per la spedizione della nuova patente se ne occupa direttamente il Ministero, nel giro di un mese, e te la mandano direttamente al tuo indirizzo domiciliare. In questo caso dovrai pagare 9 euro sul conto corrente numero 9001 intestato al Dipartimento dei Trasporti. In più devi pagare le spese postali per il recapito della nuova patente direttamente al postino al momento della consegna. Nel caso tu abbia una patente di vecchio tipo, dovrai invece recarti all’ufficio della Motorizzazione. Una volta che hai effettuato tutti i pagamenti, devi compilare il modulo di richiesta. Al modulo poi devi allegare la copia della denuncia di smarrimento e le fotografie. Nello stesso ufficio dove hai effettuato la richiesta, riceverai il foglio di guida provvisorio, dopodiché dovrai recarti di persona allo stesso ufficio per ritirare il duplicato della patente.

Come hai potuto vedere, ottenere il duplicato della patente di guida non è complicato, devi solo armarti di un po' di pazienza. Speriamo che questa guida ti sia stata d'aiuto e che abbia calmato un po' il tuo spirito irrequieto e nervoso.