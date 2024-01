In caso di incidenti stradali una cosa importante da sapere è come riconoscere l’intestatario di un veicolo e conoscerne i dati relativi e oggi, grazie agli strumenti che abbiamo, è molto semplice: in questa guida vi guideremo passo dopo passo nei pochi e semplici passaggi da fare

Dopo aver preso il numero di targa, bisogna chiedere la visura al Pubblico Registro Automobilistico, con l’acronimo di P.R.A. Anche se dal 2024 ci sono novità su alcune misure di controllo dell’auto, rimane il fatto che questo semplice metodo per chiedere un risarcimento danni a chi li ha provocati. La procedura è molto semplice, tutto ciò di cui hai bisogno per chiedere il risarcimento sono dei dispositivi multimediali e dei documenti. Una volta che hai preso gli ingredienti adatti, ecco cosa devi fare.

Accedere al P.R.A | Come conoscere l’intestatario di un veicolo

Dopo aver preso il numero di targa, come abbiamo già accennato, devi recarti al P.R.A. Per farlo è necessario versare all’ACI, ovvero l’Automobile Club d’Italia che gestisce l’ente una piccola somma di 5,65 euro: puoi farlo anche online inserendo i tuoi dati personali sul sito aci.it. Se però, per qualche motivo, non riesci ad effettuare l’accesso al portale e sfruttare il pagamento elettronico, allora devi recarti personalmente presso gli sportelli abilitati presenti in tutta Italia.

Visura della vettura | Come conoscere l’intestatario dell’auto

Un altro modo per conoscere l’intestatario dell’auto è quello di sfruttare il servizio in un punto ACI che permette di ottenere la visura dopo un pagamento in contanti o bancomat. Una volta fatto, c’è una cosa da sapere: con la targa dell’auto non solo puoi risalire a nome, cognome, indirizzo, codice fiscale e il valore del veicolo dichiarato, ma puoi ottenere anche i dati relativi al mezzo stesso come per esempio il numero di telaio, cilindrata, peso, omologazione, potenza e data di prima immatricolazione. In più, puoi sapere anche se ci sono eventuali annotazioni sul conto dell’intestatario, come il numero dei precedenti proprietari, ipoteche o gravami riferiti all’autovettura. Solo con la targa puoi fare tutto questo.

Siti abilitati per la visura | Come conoscere l’intestatario dell’auto

Se proprio non vuoi recarti di persona agli sportelli ACI, magari per non mostrarti alla persona interessata o, più semplicemente, per comodità, puoi fare un bel giro sul web e trovare i siti abilitati alla visura. Basta semplicemente fare un minimo sforzo di girare su internet, con il semplice uso di uno smartphone, un computer o un tablet connesso a internet, troverai diversi siti abilitati per la visura, sui quali potrai richiederla per ogni tipo di veicolo. In questo modo manterrai l’anonimato e ti conterrai con le spese.

Verificare la presenza di alcuni veicoli

Per concludere questa guida vogliamo specificare che se ti rivolgi al Pubblico Registro Automobilistico, l’ente in oggetto non può verificare la presenza di alcuni veicoli. Perciò, tutto quello che abbiamo rivelato finora non vale per i ciclomotori di cilindrata pari o inferiore a 50cc, vale lo tesso per i mezzi per uso agricolo e alcune targhe di vetture d’epoca.

Speriamo di esserti stati d’aiuto con questa guida e che, nell’eventualità di un incidente, le cose siano andate per il meglio. Continua a seguirci su tuttotek.it per altre guide e new dal mondo dei motori e molto altro.