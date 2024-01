Uno dei mezzi di trasporto che negli ultimi anni ha guadagnato la sua popolarità è la bici elettrica, un mezzo di trasporto che unisce lo sforzo fisico della vecchia bici alla praticità della tecnologia di oggi con un motore che aiuta chi non è in forma a spostarsi: in questa guida scoprirai i vari tipi di bici elettriche e come sceglierle in base alle tue esigenze

Innanzitutto rispondi a questa domanda: con o senza pedalata assistita? La bicicletta a pedalata assistita è quella che sì, ha un motore che aiuta a spostarsi, ma principalmente c’è bisogno di pedalare, quindi lo sforzo fisico c’è sempre. Nel secondo caso, invece, la bici diventa un vero e proprio ciclomotore e viene considerata tale dalla legge italiana, quindi c’è bisogno di targa, assicurazione eccetera.

E-bike | Bici elettriche: come sceglierle per un acquisto consapevole

Quindi, la bicicletta con pedalata assistita, detta anche e-bike (qui troverai le migliori e-bike da acquistare) è quella dove un motore elettrico, che deve avere una potenza massima di 250 W, dà una mano al ciclista esercitando un certo tipo di forza e rendendo più leggero e meno intenso lo sforzo fisico, fino ad una velocità massima di 25 km orari. Se rispetti queste condizioni, l’e-bike non sarà vista come un ciclomotore e quindi potrai viaggiare in completa tranquillità, senza aver bisogno di assicurazione, targa e quant’altro. Non superare i 25 km e non avrai rogne! Ora vediamo come distinguere le principali caratteristiche.

Posizione del motore | Bici elettriche: come sceglierle per un acquisto consapevole

In una e-bike, il motore può essere posizionato sulla ruota posteriore, sulla ruota anteriore o nell’intermezzo, sulla corona della pedaliera. Ogni posizione ha i suoi vantaggi e svantaggi. Ribadiamo che per essere considerata un’e-bike, non deve superare la potenza di 25o W. Se supera questa soglia, allora viene considerata un motociclo e di conseguenza dovrai munirti di tutti gli obblighi di un motociclo, ovvero targa, assicurazione, patente e altre rotture. Perciò ricorda, mantieni la potenza dell’e-bike sui 25o W.

Batteria | Bici elettriche: come sceglierle per un acquisto consapevole

Una cosa fondamentale di cui tener conto è la batteria, che ti permette di percorrere una certa distanza con l’uso della pedalata assistita. Di norma, le batterie in commercio possono accumulare tra i 300 e i 500 Wh, assicurando un’assistenza a pieno regime da 1 a due ore, per poter percorrere dai 30 ai 60 km (dipende anche da quanto pedali). I tempi di ricarica della batteria variano dalle 2 alle 5 ore. Insomma, è tutto variabile, perciò scegli con cura la batteria per la tua e-bike.

Computer di bordo | Bici elettriche: come sceglierle per un acquisto consapevole

Quasi tutte le e-bike hanno un computer di bordo che ti permette di scegliere il tipo di pedalata e ricevere tutte le informazioni necessarie sulla velocità, la distanza percorsa e la percentuale di batteria rimasta. Ci sono anche modelli più sofisticati che sono dotati di un’impostazione programmi di fitness, sono dotati di navigatore e forniscono informazioni in più sull’umidità, l’altimetria, la temperatura, le previsioni sul meteo e così via. Sta a te scegliere se il modello più economico ma con meno funzionalità, o quello un po’ più costoso ma molto più utile.

Prezzo | Bici elettriche: come sceglierle per un acquisto consapevole

Ora passiamo all’aspetto più fastidioso nell’acquisto di una e-bike: il prezzo. Questo, ovviamente, può variare in base al modello di e-bike, di norma si aggira sui 500 euro per i modelli base e i 1500 euro per i modelli più completi. Per i modelli top di gamma ovviamente il prezzo aumenta notevolmente e si aggira intorno ai 10-12mila euro, però qui dipende dal tipo di materiale che hanno utilizzato per costruire l’e-bike.

Prenditi cura della tua e-bike

Concludiamo questa guida dandoti alcune accortezze sulla cura della tua e-bike. Le bici elettriche sono spesso oggetto di furto: fai attenzione a dove la metti. Il peso di una e-bike è molto maggiore rispetto a quello di una bici normale, quindi sarà molto complicato portarla su per le scale. Con questo, possiamo dire che la guida è giunta al termine, ma non sottovalutare questi avvertimenti, specialmente se tieni molto alla tua bici elettrica, prenditene cura e presta molta attenzione a dove ti trovi. Avere una bici elettrica è piacevole e ti permette di spostarti con praticità e versatilità, ma è anche una grande responsabilità.

Con questo è tutto! Continua a seguirci su tuttotek.it per altre guide dal mondo dei motori, news, offerte e tanto altro!