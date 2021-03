Gli utensili indispensabili per un’officina meccanica

Una buona organizzazione di un’officina meccanica deve presupporre necessariamente anche un’ottima dotazione di attrezzi

In commercio abbiamo vari tipi di utensili per le officine e alle volte, proprio per la grande disponibilità di attrezzi e di prodotti con cui si può avere a che fare, è davvero difficile scegliere. Molti si chiedono come fare ad orientarsi per fare in modo che la scelta non ricada su soluzioni di bassa qualità. In effetti ci può essere il rischio sia di acquistare oggetti che poi si rivelano superflui sia di comprare utensili che si rompono facilmente o che non si rivelano di ottima fattura. Ma quali sono gli utensili che non possono mancare in un’officina meccanica? Ecco qualche approfondimento a questo proposito.

Alcuni attrezzi per l’officina meccanica e le caratteristiche

Prima di tutto, sul posto di lavoro di un meccanico non possono mancare le chiavi per officine professionali. Devono essere utensili di alta qualità, che siano in grado di resistere al tempo e all’usura.

Oltre alle chiavi devono esserci anche pinze, tenaglie e poi chiavi specifiche per esempio come quelle inglesi o quelle a bussola, che servono a svitare dadi e bulloni. Le misure di questi attrezzi possono variare, infatti si va da quelli molto piccoli, che servono ad operare nei dettagli, fino a quelli molto grandi, che servono a realizzare strutture più ingenti. Gli attrezzi possono essere utili anche per i carrozzieri e per gli elettrauti e infatti esistono degli utensili appositi che vengono utilizzati anche nello specifico campo elettrico, come per togliere la guaina dai cavi, per tagliare e per unire.

Per quanto riguarda le caratteristiche che questi attrezzi dovrebbero avere, diciamo subito che gli attrezzi professionali per un’officina in genere dovrebbero essere sempre dotati di manici di gomma, che, in quanto materiale isolante, può proteggere dal pericolo di eventuali scariche elettriche. Inoltre proprio l’impugnatura di gomma dà la possibilità di effettuare una presa ottima che è indispensabile per eseguire al meglio i lavori necessari da apportare.

Le morse, i giraviti e i martelli

Bisogna puntare, come abbiamo già ricordato, su attrezzi di qualità, oltre che ad un’organizzazione ben disposta di questi attrezzi, in modo che i professionisti, durante il loro lavoro, riescano a trovare subito la posizione degli attrezzi, quando ne hanno necessità.

E fra gli attrezzi che non possono mancare in un’officina meccanica ci sono le morse e il giravite. In particolare le morse sono molto importanti in un’officina. Ne possiamo trovare in commercio di varie misure e di differenti dimensioni. Esse sono molto utili perché trattengono gli oggetti meccanici, in modo che l’operaio possa lavorare in posizione stabile e sicura.

Il giravite svolge invece le funzioni indispensabili di svitare e avvitare e, insieme ai martelli, sicuramente non dovrebbe mai mancare in un’officina. Questi strumenti sono da abbinare a viti di differenti tipologie e a chiodi di varie dimensioni.

In un’officina meccanica non dovrebbero mai mancare nemmeno i martinetti idraulici. Essi sono fondamentali nel campo della meccanica. Infatti danno la possibilità, tramite una leva, di sollevare pesi anche molto ingenti. I martinetti idraulici operano secondo un meccanismo oleodinamico e consentono di sollevare carichi attraverso la pressione di olio all’interno di un tubo.

È bene che tutti gli attrezzi che vengono utilizzati in un’officina siano disposti all’interno di uno spazio adeguato e che si rivelino semplici da utilizzare nelle mani degli esperti. Allo stesso tempo devono essere degli strumenti di qualità soprattutto per offrire la sicurezza durante il loro utilizzo. Il tutto, abbinato ad un buon piano da lavoro, ad un trapano, ad un saldatore, ad una mola da banco, ad un compressore e agli strumenti di misura, può fare veramente la differenza.