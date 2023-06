Fleet management digitalizzato: tutto ciò che c’è da sapere per implementare la gestione del parco auto aziendale

Il fleet management digitalizzato coinvolge la supervisione di tutti gli aspetti concernenti la flotta, inclusi l’acquisto e la manutenzione dei veicoli e l’analisi dei dati

Nel moderno mondo del lavoro, le aziende devono far fronte ad una moltitudine di challenge di natura differente, anche in relazione al settore all’interno del quale vanno ad immergersi. Il discorso si applica ad ogni tipo di realtà e, per questo motivo, non esula le aziende di trasporti e logistica che, in realtà, con la nascita degli e-commerce e dei servizi di riding in generale, rispondono a richieste sempre più peculiari e complesse da realizzare da parte della clientela, siano esse B2B o B2C.

In ogni caso, l’avvento della tecnologia ha anche messo a disposizione delle aziende di trasporti molteplici strumenti con cui poter far fronte ad un mercato di riferimento sempre più competitivo e affollato. Di sicuro, uno degli aspetti più importanti a cui un’azienda di questo tipo deve fare riferimento è la gestione della flotta aziendale, trattandosi dell’insieme di mezzi responsabile dei profitti stessi dell’impresa e, potenzialmente, anche delle perdite. Il parco auto aziendale, dunque, va monitorato costantemente in modo da ottimizzarne le prestazioni e ridurre le perdite.

Possiamo, sicuramente, affermare che uno dei concetti più rivoluzionari all’interno del panorama di riferimento è la digitalizzazione del fleet management. La gestione digitale della flotta è utile per offrire soluzioni innovative e migliorare l’efficienza operativa e la redditività dell’impresa. La gestione digitale della flotta aziendale avviene attraverso un insieme di strategie, processi e tecnologie impiegate per il monitoraggio, l’organizzazione e l’ottimizzazione dei veicoli aziendali.

Il fleet management digitalizzato coinvolge la supervisione di tutti gli aspetti concernenti la flotta, inclusi l’acquisto e la manutenzione dei veicoli, il monitoraggio dei driver, la pianificazione dei percorsi e l’analisi dei dati. Bisogna, del resto, tenere presente che per una realtà operante nell’ambito dei trasporti, una gestione ottimizzata della flotta rappresenta una componente cruciale sotto diversi aspetti. Il controllo dei mezzi deve essere accurato e costante e, per questo motivo, alcuni provider di settore hanno messo a disposizione delle imprese un software gestionale per auto aziendali e veicoli commerciali in generale. Ovviamente, quando si sottoscrive un contratto con un provider, occorre scegliere in maniera ragionata, in modo da attingere da realtà professionali in grado di erogare sistemi avanzati e comprensivi di tutte le funzioni necessarie per il fleet management.

Software di fleet management: tutto ciò che c’è da sapere sulle loro funzioni

Come avrete avuto modo di evincere dalle premesse effettuate, i software di fleet management si rivelano, oggi, essenziali per la gestione ottimizzata ed efficiente del parco auto per un’azienda, tanto da essere adoperati non soltanto dalle realtà operanti strettamente in ambito logistico o dei trasporti in generale. Questi software presentano un ampio numero di feature con cui è possibile monitorare, controllare e ottimizzare le attività della flotta.

Con i software di fleet management è possibile monitorare i veicoli in tempo reale, utilizzando i sistemi GPS connessi alle automobili o ai veicoli commerciali. Grazie a questi software si potrà tenere anche traccia dei percorsi, controllando gli spostamenti dei veicoli e prevenire furti o utilizzi non autorizzati. Inoltre, i software di fleet management tengono traccia dei piani di manutenzione programmata, dei chilometri percorsi e dello stato di manutenzione dei singoli mezzi. Tra le altre cose, i software di fleet management permettono di gestire le performance dei conducenti, ottimizzare i percorsi e monitorare i consumi.

Perché utilizzare un software di fleet management?

Ricollegandoci a quanto appena affermato, è possibile comprendere in che modo i software di fleet management assistono le imprese nella riduzione dei consumi e nel taglio dei costi relativi ad un possibile uso improprio dei mezzi o alla mancata manutenzione: fattore che potrebbe pesantemente gravare sulle prestazioni generali dei veicoli, conducendo – soprattutto nel lungo periodo – alla necessità di eseguire costosi interventi straordinari o ad una riduzione delle performance.

Con un fleet management ragionato e implementato con i software relativi, è possibile migliorare notevolmente le prestazioni e la produttività dell’azienda, rendendo possibile un’affermazione della stessa nel sempre più affollato mercato di riferimento. Inoltre, grazie al monitoraggio dei consumi e a quello dei percorsi, si possono scegliere le tratte in grado di ridurre i consumi, abbattendo i costi di carburante da una parte e riducendo anche l’impatto ambientale dell’impresa.