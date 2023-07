Ferrari 499P: mostrata al pubblico durante il festival di Goodwood

Da non perdere!

Alla trentesima edizione del Festival of Speed nel Regno Unito di Goodwood , la Ferrari presenterà la sua Hypercar, la Ferrari 499P , che ha vinto la 24 Ore di Le Mans e ha ottenuto cinque podi nel campionato FIA WEC di quest’anno. La vettura ibrida sarà esposta insieme ad altre vetture storiche e modelli stradali di rilievo, come la Daytona SP3, la SF90 Spider, la 812 Competizione, la 296 GTS e la Ferrari Roma. Inoltre, saranno presenti monoposto F1 Clienti e auto del Programma XX. Nel Ballroom Paddock saranno esposte sei reginette storiche, tra cui la 166 MM, la prima Ferrari vincitrice a Le Mans nel 1949, e la 512 BB LM del 1979 .

Francesco Messina

Sono Francesco Messina, laureato in Scienze Storiche. Tante le mie passioni, a partire dallo sport a finire al fantastico mondo dei fumetti, manga e ovviamente dei videogames. Questi ultimi hanno rappresentato e rappresentano tuttora uno straordinario mondo alternativo in cui rifugiarmi nei momenti più bui e una fonte inesauribile di divertimento, intrattenimento e arte. Il tutto accompagnato da quella che è una passione nata per necessità: la scrittura.