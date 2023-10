Euro 7 primo via libera dell’Eurocamera ai nuovi standard

Euro 7, nuovo giro di vite sulle emissioni dei veicoli di futura produzione

Con 52 voti a favore, 32 contrari e un astenuto il provvedimento è stato approvato dalla Commissione Ambiente dell’Europarlamento.

L’obiettivo di questa nuova delibera in materia ambientale è ovviamente quello di ridurre le emissioni nocive dei mezzi di trasporto pubblici, privati e commerciali.

Grande attenzione anche ai requisiti di durata delle batterie dei veicoli elettrici, ambito in cui i produttori dovranno confrontarsi con parametri sempre più stringenti. Un traguardo senza dubbio ambizioso ma che, se perseguito nella giusta maniera, potrebbe portare vantaggi per tutti sia per quanto riguarda l’ambiente che per ciò che concerne la durabilità delle vetture.

Euro 7 primo via libera dell’ Eurocamera: cosa cambia?

Gli europarlamentari concordano con i livelli imposti da Bruxelles per le emissioni inquinanti allo scarico dell vetture private (monossido di carbonio, ossidi di azoto, particolato, ammoniaca ecc.), proponendo invece una ulteriore suddivisione in base al tonnellaggio per i veicoli commerciali.

Per quanto riguarda le emissioni di pulviscolo degli impianti frenanti e il tasso di degrado pneumatici, hanno invece richiesto di allineare la metodologia di calcolo degli inquinanti ai criteri in fase di definizione presso la Commissione Economica per l’Europa delle Nazioni Unite. Queste regole inoltre dispongono l’applicazione dei medesimi paramentri anche per i mezzi elettrici, con criteri ancor più severi riguardo al tasso di degrado delle batterie.

Euro 7 primo via libera all’Eurocamera: la sostenibilità è veramente “sostenibile”?

Non vi sono dubbi che i nuovi regolamenti europei in materia di inquinamento siano realizzati in buona fede e con grande attenzione verso la salute dei cittadini.

Tuttavia bisognerà tenere conto della inedita situazione geopolitica attuale, con particolare riferimento all’ambito energetico ed economico. Ammirevole quindi l’attenzione verso i veicoli di nuova produzione ma non l’ingiustificata vessazione verso l’utenza più debole che possiede autoveicoli meno recenti e ne fa un uso limitato e legato al proprio sostentamento. Sarebbe un fallimento trasformare certe regole in un subdolo e improbabile volano per un settore già stanco e martoriato dal Covid e dalle guerre.

Perchè l’automobile deve continuare a essere per tutti un mezzo per vivere meglio!

