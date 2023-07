Diablo Eccentrica: una restomod da sogno!

La nuovo restomod di Diablo Eccentrica lascia senza parole! Scopriamo tutte le novità e i dettagli in questo articolo dedicato

Eccentrica è una startup con sede a San Marino che presenta un prodotto unico nel suo genere: una restomod su base Lamborghini Diablo. Il fondatore Emanuel Colombini, un appassionato collezionista di auto del Toro e pilota nel Super Trofeo, insieme allo studio di design BorromeodeSilva, ha sviluppato questo progetto. La Eccentrica sarà prodotta in una serie limitata di 19 esemplari numerati e farà la sua prima apparizione al Goodwood Festival of Speed il 13 luglio, per poi essere presente nella prestigiosa cornice della Monterey Car Week. Tra i partner tecnici troviamo nomi di spicco del settore come Pirelli, Brembo, Alcantara, Capristo e Marantz, che hanno contribuito alla definizione del primo prototipo. La Lamborghini Diablo, una supercar analogica degli anni ’90, è stata completamente rivisitata per offrire un’esperienza di guida unica e contenuti di alta qualità.

Diablo Eccentrica: restomod che piace a tutti!

Gli elementi esterni sono stati ridisegnati, mantenendo solo il parabrezza originale, e sono state introdotte soluzioni aerodinamiche evolute. Gli interni sono ispirati all’orologeria di lusso e alla tecnologia degli anni ’90, con materiali pregiati e un design che riprende in parte quello originale. Il motore V12 è stato potenziato per raggiungere una potenza di circa 550 CV. La Eccentrica sarà dotata di pneumatici Pirelli P Zero Trofeo R e di un impianto frenante Brembo dedicato. Si prevede che la vettura possa raggiungere una velocità massima di 335 km/h, accelerare da 0 a 100 km/h in 3,5 secondi e offrire un’esperienza di guida adrenalinica con accelerazioni laterali di 1,2 g. Il prezzo stimato per questa trasformazione è di 1,2 milioni di euro, esclusa l’auto originale, e i clienti avranno la possibilità di personalizzare ogni dettaglio del proprio esemplare con l’assistenza dello Studio di Design BorromeodeSilva.

Rimanete sintonizzati su tuttotek.it per ulteriori novità dal mondo dei motori e non solo.