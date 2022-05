Come rinfrescare camper e roulotte in estate

Le soluzioni a cui possiamo fare ricorso sono molte, e fra queste sicuramente sono degni di menzione i mini condizionatori portatili. Vediamo di conoscerli meglio!

Chiunque adori le vacanze in campeggio sa bene che in estate, quando le temperature si fanno davvero alte, è una grande necessità quella di poter rinfrescare il proprio camper o roulotte. Per fortuna oggi ci sono vari sistemi molto accessibili a cui si può fare ricorso.

Infatti, anche in montagna, quando le giornate sono particolarmente piacevoli ed è bello stare al fresco all’aperto, per gli ambienti chiusi, come quelli dei camper e delle roulotte esposti alla luce del sole, il discorso potrebbe essere ben diverso.

Vediamo di conoscerli meglio e di saperne di più a proposito di questi prodotti.

Mini condizionatori portatili: cosa sono e come funzionano

Fra le soluzioni migliori per rinfrescare l’abitacolo dei camper e delle roulotte in estate, oltre ai classici ventilatori, ci sono i mini condizionatori portatili. Ma cosa sono in realtà? Cosa hanno in comune con i normali climatizzatori? Scopriamolo insieme.

In pratica sono dei piccoli dispositivi molto compatti, e molto comodi, che sono in grado di abbassare notevolmente la temperatura dell’aria, grazie ad un getto molto più fresco di quello generato da un comune ventilatore (che di fatto sposta solo l’aria). Sono di facile utilizzo e si possono comodamente trasportare da un luogo all’altro.

Ecco perché si possono portare anche nel camper o nella roulotte. Tra l’altro spesso in alcune aree di sosta si possono utilizzare le apposite colonnine per ricaricarli. Anche dove manca la corrente, si può per esempio utilizzare un kit inverter per trasformare la corrente continua in corrente alternata attraverso l’azione della batteria del camper.

Possiamo distinguere tra climatizzatori senza scarico, che vengono chiamati anche raffrescatori evaporativi. Sono diversi rispetto ai sistemi di climatizzazione tradizionali, infatti per funzionare sfruttano il principio della condensazione. Di solito a questi dispositivi va aggiunta dell’acqua.

I climatizzatori senza scarico filtrano l’aria calda, la rinfrescano e la rimettono in circolo dopo averla depurata. Sfruttano l’evaporazione per far passare l’aria attraverso alcuni filtri bagnati, per poi renderla più fresca e più pulita.

Ma ci sono anche i condizionatori a compressione. Essi sfruttano alcuni tipi di gas, che hanno le caratteristiche principali di essere poco inquinanti. Per esempio uno dei gas utilizzati è l’R32. Attraverso dei sistemi di compressione e decompressione, determinano l’abbassamento o l’innalzamento della temperatura del gas. Funzionano tramite il motore e lo split.

Come scegliere un mini condizionatore

Per scegliere un mini condizionatore da camper dobbiamo considerare alcune caratteristiche fondamentali. Innanzitutto cerchiamo di prevedere l’uso che ne vogliamo fare e come generalmente utilizziamo il veicolo all’interno del quale vogliamo immettere il mini condizionatore.

Infatti, se trascorriamo lunghi periodi all’interno del camper o della roulotte, dobbiamo necessariamente scegliere dei condizionatori più efficaci e più performanti. Occorre considerare, anche per scegliere il modello giusto, il punto in cui installare il climatizzatore.

Per esempio dobbiamo considerare se vogliamo installarlo sul tetto o se all’interno del veicolo sono presenti anche altri elettrodomestici indispensabili. Inoltre bisogna vedere anche a quanto corrisponde il grado di isolamento del veicolo. I camper più moderni e perfettamente isolati possono avere bisogno anche di un climatizzatore meno potente per raggiungere lo stesso livello di raffrescamento desiderato. Ecco alcuni elementi su cui soffermarsi in particolare.

Peso

Il peso è una caratteristica da scegliere anche in base all’utilità del dispositivo stesso. Infatti dobbiamo ricordarci che il mini condizionatore per camper deve essere facilmente trasportabile. È perfettamente inutile scegliere un modello che pesa troppo, se poi non riusciamo ad inserirlo all’interno del nostro camper o della roulotte, perché troppo ingombrante e difficile da trasportare.

Dimensioni

Un discorso simile vale per le dimensioni. Naturalmente tutto dipende anche dalla larghezza o dalla grandezza del camper o della roulotte e tutto è in relazione anche a quante persone staranno all’interno del veicolo. Vale sempre il principio secondo cui un condizionatore troppo ingombrante non potrebbe fare al caso nostro. Ci sono dei modelli eleganti, dal design minimale, anche piuttosto piccoli e che si adattano all’ambiente del camper con una certa discrezione.

Presa 12 volts

Molto importante è la scelta della presa 12 volts, in modo da avere dei condizionatori portatili di questa potenza. I ventilatori per camper da 12 volt rappresentano il meglio di ciò che possiamo ottenere in termini di ventilazione. Si potrebbero scegliere anche quelli da 24 volts, ma non è detto che il veicolo possa sostenere un dispositivo di questo genere. Ecco perché bisogna assicurarsi i 12 volts, in modo che l’energia impiegata sia di una quantità e di una qualità in grado di essere supportate dal veicolo e allo stesso tempo capace di ottenere un senso di raffrescamento ottimale.

Facilità d’uso

Il mini condizionatore portatile per il camper o per la roulotte deve essere un dispositivo facilmente utilizzabile. Deve corrispondere a dei criteri di intuitività, in modo da essere utilizzato da tutti senza complicazioni.

I migliori modelli

Ma quali sono i migliori modelli di condizionatori per il camper che possiamo scegliere? Sicuramente ce ne sono alcuni consigliabili che per le loro caratteristiche corrispondono ad un senso di praticità e di efficienza. Ecco quali sono.

Air Artic Cube

Air Artic Cube è un mini condizionatore portatile perfetto per ottimizzare i consumi, inducendo comunque un senso importante di raffrescamento. È piccolo e comodo, le sue dimensioni sono ridotte, proprio perché è progettato appositamente per essere molto facile da utilizzare.

Come confermato nella recensione dell’Artic Cube sul sito Il condizionatore portatile.it, è un ottimo prodotto capace di unire delle dimensioni davvero compatte, a delle prestazioni molto interessanti.

L’alimentazione è costituita da una micro USB a 5 V, quindi può essere collegato a qualsiasi porta USB, ad una power bank o ad un caricabatterie. È ideale per regolarizzare la respirazione, per idratare la pelle e per rilassare. Inoltre, se usato anche di notte, può migliorare la qualità del sonno, perché in generale agisce con un senso di miglioramento sulla qualità dell’aria, visto che non la rende secca.

Di solito viene venduto con un manuale di istruzioni molto intuitivo ed è dotato di luce notturna che contribuisce alla sensazione di relax. É molto importante però stare attenti ad acquistare l’originale Air Artic Cube indicato nel sito Attentiallatruffa.it, perchè spesso vengono vendute delle volgari imitazioni che funzionano poco e male.

Mini Condizionatore Portatile Gihikol 4 in 1

È un condizionatore d’aria portatile 4 in 1, che integra differenti funzioni. Nello specifico può fungere da ventilatore, da umidificatore, da refrigeratore d’aria e da luce notturna. Non solo abbassa la temperatura, ma è molto utile per evitare l’aria secca.

Possiede un’ottima trasportabilità grazie alla comoda maniglia e al peso davvero contenuto, infatti a vuoto pesa meno di 1 chilo!

Può essere regolato secondo tre velocità differenti ed è molto silenzioso, dato che non supera i 45 db, per cui lo si può usare anche mentre si dorme. Ha anche una modalità sleep. È dotato di un serbatoio d’acqua da 400 ml e di una luce a LED. Il serbatoio dell’acqua può funzionare anche da tre a cinque ore continue. Quando la soglia dell’acqua si abbassa troppo, il ventilatore si spegne automaticamente.

Un prodotto davvero molto ben studiato, venduto in offerta su Amazon, che grazie alla sua estrema versatilità e funzionalità, lo rende davvero un ottimo alleato contro la calura estiva.