Check up auto per l’inverno: cosa controllare per viaggiare in sicurezza

Lo stato di salute dell’automobile è un aspetto che non va mai sottovalutato, e questo periodo dell’anno è particolarmente indicato per interessarsene in maniera adeguata

Con l’inverno in arrivo, infatti, è bene assicurarsi che il proprio veicolo sia in condizioni ottimali, in quanto sarà messo alla prova dalle basse temperature e dalle piogge più frequenti.

Cosa bisogna controllare per garantirsi la massima sicurezza nei mesi più freddi dell’anno? Ecco di seguito qualche suggerimento che può aiutare a orientarsi meglio.

1) Tergicristalli

Per guidare in sicurezza bisogna avere sempre una visibilità perfetta, motivo per cui diventa necessario verificare periodicamente l’efficienza dei tergicristalli. Chi utilizza regolarmente l’auto dovrebbe sostituire ogni anno sia le spazzole anteriori sia quelle posteriori. Purtroppo alcuni malfunzionamenti possono verificarsi anche più di frequente: se le spazzole fanno rumore in movimento o non hanno una perfetta aderenza al parabrezza, infatti, sarà meglio acquistarne di nuovi.

2) Pneumatici

Fondamentali per una tenuta di strada ottimale (e, di conseguenza, per degli spostamenti sicuri), gli pneumatici per la circolazione stradale devono presentare alcune caratteristiche precise. Il battistrada ad esempio deve avere per legge uno spessore non inferiore a 1,6 mm e una pressione adeguata alle temperature esterne (circa 0,2 bar per l’inverno). Essendo piuttosto costosi, la tentazione di molti automobilisti è di sfruttarli il più a lungo possibile, cosa che purtroppo può rappresentare un rischio. Per arrivare a un buon compromesso può essere utile visitare degli e-commerce appositi: su un sito come 1001pneumatici.it si possono ad esempio acquistare delle gomme Michelin direttamente online e a prezzi accessibili, selezionando ogni caratteristica in base alle esigenze che si hanno.

3) Olio motore e liquido dei freni

Mai trascurare l’importanza di questi due elementi: l’olio motore è fondamentale in quanto serve a lubrificare tutte le parti del motore e la frequenza di sostituzione dipende dal tipo di alimentazione dell’auto (es.: ogni 15.000 km per le auto a benzina, 25.000 km per le auto a diesel); il liquido dei freni va invece sostituito ogni due anni a prescindere dai chilometri percorsi ed è indispensabile per la loro manutenzione ed efficienza.

4) Climatizzatore e filtro dell’aria

Nel corso della stagione invernale, il climatizzatore è un grande alleato per chi guida, in quanto permette di ridurre il tasso di umidità e la condensa tipici dei mesi freddi, migliorando quindi anche la visibilità. Oltre al climatizzatore, però, andrà controllata anche l’efficienza del filtro dell’aria, indispensabile per una buona qualità dell’aria che si respira all’interno dell’abitacolo; questo andrebbe infatti sostituito almeno una volta all’anno.