Bridgestone Potenza Sport: il miglior pneumatico dell’estate 2023

Bridgestone Potenza Sport è stato valutato come il miglior pneumatico estivo nei test del 2023 di Auto Zeitung

Ha ricevuto migliori punteggi nelle categorie di frenata, sicurezza e performance di guida sul bagnato, Bridgestone Potenza Sport è stato in grado di avere la meglio sulla concorrenza e conquistare il primo posto nel test su pneumatici estivi 2023 della rivista tedesca Auto Zeitung.

Dettagli sui nuovi pneumatici Bridgestone Potenza Sport

Nella dimensione 235/35 R19, il pneumatico convince per le sue eccezionali prestazioni su Ford Focus ST. Il risultato ottenuto nel test rappresenta un ulteriore riconoscimento per il pneumatico ad altissime prestazioni di Bridgestone e va ad aggiungersi ai successi ottenuti nel 2022. Come le vittorie nei test delle due riviste britanniche Auto Express ed EVO. Grazie ai migliori punteggi nelle categorie di frenata, sicurezza e performance di guida sul bagnato, Bridgestone Potenza Sport è stato in grado di avere la meglio sulla concorrenza. Ha così conquistato il primo posto nel test su pneumatici estivi 2023 della rivista tedesca Auto Zeitung.

Caratteristiche

Il pneumatico estivo Ultra High Performance da 19 pollici ha convinto gli esperti anche sul circuito di prova. Ciò grazie alle sue “caratteristiche di guida impeccabili” e alla “tenuta estremamente elevata” sull’asciutto. Le eccezionali prestazioni di Bridgestone Potenza Sport sono il risultato di un processo di sviluppo innovativo. Questo nasce dalla pluriennale esperienza dell’azienda e dalla collaborazione con i più prestigiosi marchi produttori di auto. Potenza Sport è stato studiato per adattarsi alle necessità degli automobilisti più esigenti e offrire loro un elevato livello di controllo e sicurezza.

Siamo molto contenti del verdetto arrivato dagli esperti di Auto Zeitung. Risultare vincitori del test dimostra ancora una volta gli elevati standard di qualità alla base dello sviluppo di tutta la nostra gamma di prodotti,

sottolinea Steven De Bock, VP Consumer Replacement e OE di Bridgestone EMIA.

Grazie a prodotti di punta come Potenza Sport, offriamo ai nostri rivenditori partner una gamma di prima classe e consentiamo loro di posizionarsi come riferimento anche per i clienti finali.

Prestazioni sportive di alto livello per il pneumatico bridgestone Potenza Sport

Non solo un eccezionale risultato ottenuto nel test di Auto Zeitung. Bridgestone Potenza Sport è stato recentemente in grado di dimostrare le sue qualità nel test su pneumatici estivi sportivi 2023 realizzato da Auto Bild Sportscar. Ottenuti i migliori risultati nelle categorie “performance sul bagnato e sull’asciutto” e di “guida in curva su strade bagnate”. Così il pneumatico Ultra High Performance di Bridgestone si è assicurato la prestigiosa valutazione di “exemplary”. Con un punteggio complessivo di 1,3, secondo gli esperti del test, Potenza Sport mostra anche “un buon equilibrio, un comportamento preciso dello sterzo e un ottimo controllo nell’aquaplaning. A partire dalla sua introduzione sul mercato a inizio 2021, Bridgestone Potenza Sport ha già ottenuto 9 podi nei test realizzati dalle più rinomate pubblicazioni europee nel corso degli ultimi tre anni.

Le migliori prestazioni

Bridgestone Potenza Sport offre le migliori prestazioni sull’asciutto e sul bagnato. Risultando quindi particolarmente convincente nelle categorie relative alla sicurezza, elemento da sempre al centro dell’attenzione e delle strategie aziendali di Bridgestone. Potenza Sport è inoltre progettato per superare le aspettative di durata, fornendo un chilometraggio superiore rispetto al suo predecessore, il Potenza S001.

E voi? Cosa ne pensate di questo nuovo pneumatico Bridgestone Potenza Sport ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttoteK per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).