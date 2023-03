BMW X2: le novità del modello 2023

Andiamo a scoprire tutte le novità del modello 2023 di BMW X2. Tutti i dettagli in questo articolo dedicato

La BMW X2 è una vettura che, per caratteristiche, ha rappresentato una svolta per la casa bavarese. Questo Suv crossover è giunto oggi alla sua seconda generazione, una vera e propria auto rinnovata che, alle forme da coupé, affiancherà anche una serie di novità significative e molto attese da parte degli appassionati. Le innovazioni previste per la nuova generazione sono importanti, si pensi ad esempio al lancio della nuova versione 100% elettrica, la BMW IX2. A ben 5 anni dal lancio della prima generazione di questo Suv coupé dalla forte personalità, la BMW X2 è pronta a rinnovarsi e a conquistare gli appassionati con una grande facilità di guida.

A ben 5 anni dal lancio della prima generazione di questo Suv coupé dalla forte personalità, la BMW X2 è pronta a rinnovarsi e a conquistare gli appassionati con una grande facilità di guida.

BMW X2: quali le novità previste

Il nuovo restyling dovrebbe modificare soprattutto il frontale, che diventerà molto simile a quello della X1. La calandra, nello specifico, dovrebbe allargarsi in modo da aumentare la dinamicità della vettura. Sono previsti anche alcuni cambiamenti per quanto riguarda il paraurti anteriore, che dovrebbe ospitare nuovi inserti e mascherine specifiche. Rispetto alla X1, inoltre, la nuova BMW X2 avrà uno sbalzo posteriore ridotto.

Tante le novità previste anche per il look della vettura, che si lascerà alle spalle il posteriore raccolto, a favore di una coda che ricorderà molto da vicino la X4. Si ipotizza anche un aumento delle dimensioni, che dovrebbe passare dagli attuali 4360 mm di lunghezza a circa 4500 mm, il tutto a vantaggio di maggiore abitabilità e spazio per bagagli e passeggeri. Tutto lascia pensare che la nuova BMW X2 avrà molto in comune anche con un’altra vettura della gamma BMW: la X4, auto rispetto alla quale sarà dotata di dimensioni più ridotte.

BMW X2 interni e abitacolo

Le modifiche maggiori per la nuova versione di BMW X2 riguarderanno, in primis, proprio interni e abitacolo della vettura. Tanto per cominciare, il conducente potrà godere di una postura di guida estremamente comoda e di facile accesso a tutte le funzioni disponibili. Con la BMW X2 interni e abitacolo sono stati modificati in modo degno di nota, ma le novità hanno riguardato anche il software iDrive di BMW che funziona su un sistema di infotainment touchscreen da 8,8’’ con navigazione. Inoltre, la casa bavarese ha anche aggiunto Android Auto all’elenco delle funzionalità standard dell’X2, rendendo disponibile il pacchetto aspetto GoldPlay, che include una gran varietà di colori di vernice e ruote da 19’’. Si potrà contare, poi, su un set base di sistemi di assistenza alla guida che comprende la frenata di emergenza automatizzata.

Altre importanti caratteristiche di sicurezza presenti sulla BMW X2 di nuova generazione saranno il riconoscimento pedoni e la frenata di emergenza autonoma di serie, ma ci saranno anche l’avviso di deviazione corsia standard e il cruise control adattivo. Il software iDrive BMW è perfetto per funzionare su un sistema di infotainment touchscreen da 8,8’’ con navigazione. Chiaramente, per la BMW X2 prezzo e tempistiche varieranno in base a diversi fattori, che tengono conto anche di motorizzazioni e allestimenti. Nel complesso, per quanto riguarda gli interni non dovrebbero esserci troppe sorprese di sorta. Tutto lascia pensare che ci sarà il BMW Curved Display, con cui si integrano gli ampi schermi della strumentazione e dell’infotainment.

BMW X2: quali sono le motorizzazioni

Con la BMW X2 di nuova generazione si potrà contare su una gamma variegata di motorizzazioni disponibili. Nello specifico, saranno disponibili versioni benzina e diesel in varie forme di elettrificazione e potenza. Come è facile intuire, per la BMW X2 prezzo e motorizzazioni andranno di pari passo. La nuova auto, comunque, condividerà gran parte dei motori presenti nei listini delle nuove X2 e Serie 2 Active Tourer.

