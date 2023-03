BEP’S: novità ed offerte di marzo 2023

In questa guida andremo a conoscere alcune delle novità e delle offerte attive per il mese di marzo 2023 su BEP’S

BEP’S nasce dal connubio tra passione, interesse ed entusiasmo per tutto ciò che è auto e moto. Concepito nei pressi di Treviso agli inizi degli anni ’60, oggi è la più grande realtà di negozi specializzati nella vendita di auto e moto accessori in Italia. Bep’s è il comune denominatore per tutti gli amanti dei motori. Offre una vasta gamma che conta oltre 100.000 articoli adatti a qualsiasi tipo di esigenza, collocandosi come una delle più importanti realtà nel panorama motociclistico ed automobilistico europeo. Altri elementi distintivi che caratterizzano i negozi Bep’s sono la vastità e la completezza dei prodotti. Gran parte degli accessori per auto e moto sono sempre in sintonia con le innovazioni e le tendenze del mercato.

Dettagli sulle offerte di marzo 2023 dei prodotti BEP’S

Di seguito vi mostreremo alcuni dei prodotti in offerta da poter acquistare tramite il sito di BEP’S. Inoltre, potrete scegliere i vostri prodotti preferiti tra vari generi e tipologie. Come ad esempio “portaggio”, “accessori auto”, “accessori per bambini in auto”, “abbigliamento moto”, “accessori moto”, ecc.

Portabici da Gancio Traino Stroke 3

Portabici da gancio traino per 3 bici (carico massimo per bici 30kg, portata max portabici 60 kg). Dotato di un sistema di aggancio e sgancio estremamente compatto e funzionale con sistema antifurto tra portabici e auto. Si inclina mediante l’uso di un pedale per facilitare il carico posteriore. Braccetti distanziatori inclusi. Verniciatura antigraffio. Completo di barra ripetitrice con fanali 13 poli omologati secondo direttiva europea. Binari in alluminio. Compatibile con bici fino a 29″ con interasse massimo 1250 mm. Larghezza massima ruote 70 mm. Omologato secondo direttiva europea. Acquistabili separatamente: pomello con chiave per la chiusura delle bici al portabici (vedi nostro codice 1575003); rampa di carico per biciclette (vedi nostro codice 1585274). Cliccate qui per l’acquisto ed ulteriori informazioni sul prodotto.

Portabici da tetto Cervino

Portabici da barre portatutto in acciaio verniciato. Compatibile con biciclette con telaio trasversale tondo massimo 50mm. Peso massimo bici 15kg. Larghezza massima ruote bici 55mm. Binario in due pezzi per favorirne lo stoccaggio. Viteria trattata antiruggine. Dotato di cinghia di sicurezza. Cinghie testate per una tenuta a 150kg di sforzo ciscuna. Compatibile con barre portatutto di larghezza massima: 60mm. Per l’utilizzo su barre portatutto oltre i 60mm di larghezza vanno acquistati separatamente gli adattatori per cava a “T”. Cliccate qui per l’acquisto ed ulteriori informazioni sul prodotto.

Set coprisedili Action – Bridge

Coprisedili universali per auto/SUV con sedile anteriore di misura standard a schienale unico alto, poggiatesta integrato e posteriore a panca. Design classico per rinnovare l’aspetto degli interni della vostra auto. Progettati con la tecnologia Synk, consente l’apertura degli airbag. Adatto per sedili con e senza airbag. Il particolare design dei coprisedili posteriori ne garantisce la compatibilità con diversi formati e modelli di sedili grazie allo schienale divisibile con zip. Utili per proteggere il sedile da macchie, sporco, peli di animali, ecc. Realizzati in materiali di alta qualità con speciale rivestimento interno in gomma piuma per garantire maggiore durata, protezione e comfort. Lavabile a mano a 30°. Installazione rapida. Contenuto: 2 coprisedili anteriori con schienale unico alto; 1 coprisedile a panca posteriore (copri poggiatesta inclusi per la parte posteriore). Cliccate qui per l’acquisto ed ulteriori informazioni sul prodotto.

Altre offerte di marzo 2023 sui prodotti BEP’S

Tappeti in gomma-Pvc universale Spartakus: set completo di tappeti universali per auto. Fondo antiscivolo, semplici da pulire. In gomma. Ritagliabili e regolabili. Cliccate qui per l’acquisto ed ulteriori informazioni sul prodotto.

set completo di tappeti universali per auto. Fondo antiscivolo, semplici da pulire. In gomma. Ritagliabili e regolabili. Cliccate qui Seggiolino Sater – POKE: seggiolino auto universale con schienale alto. Gruppo 2 per bambini dai 15 ai 25 kg (età circa 4-6 anni). Gruppo 3 per bambini dai 22 ai 36 kg (età circa 6-12 anni). Cliccate qui per l’acquisto ed ulteriori informazioni sul prodotto.

seggiolino auto universale con schienale alto. Gruppo 2 per bambini dai 15 ai 25 kg (età circa 4-6 anni). Gruppo 3 per bambini dai 22 ai 36 kg (età circa 6-12 anni). Cliccate qui per l’acquisto ed ulteriori informazioni sul prodotto. Autoradio DIN doppio AVH-A240DAB – PIONEER: sintonizzatore CD/DVD con schermo touchscreen Clear da 6,2″. USB per il supporto del mirroring smartphone. Bluetooth: vivavoce e audio streaming. DAB/DAB+ Digital Radio. Funziona con Android. File Flac. Waze e Spotify: attraverso Weblink. Cliccate qui per l’acquisto del prodotto.

E voi ? Cosa ne pensate di questi prodotti in offerta a marzo su BEP’S ? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).