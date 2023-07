Auto volanti: dalla fantascienza alla realtà, in arrivo nel 2025!

Le auto volanti presto diventeranno realtà e arriveranno nel 2025. Al via ai test in America per un veicolo/velivolo targato Alef. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata

La startup americana Alef ha sviluppato un innovativo veicolo volante chiamato Model A, che è attualmente disponibile per il pre-ordine. Questo veicolo sarà la prima auto volante completamente elettrica ad essere introdotta sul mercato. Il Model A è progettato per il decollo verticale e può trasportare fino a due persone. Sarà in grado di coprire distanze di oltre 300 chilometri su strada e circa 170 chilometri in aria. Alef prevede di consegnare le prime auto volanti entro la fine del 2025 e sta accettando pre-ordini sul loro sito, con un acconto di 150 dollari o un acconto prioritario di 1500 dollari.

Tuttavia, il prezzo finale del Model A si aggirerà intorno ai 300.000 dollari. Secondo Alef, il Model A rientrerà nelle dimensioni di un normale parcheggio per auto e potrà essere facilmente alloggiato in un garage di dimensioni standard. Non sono state fornite indicazioni precise sulla velocità massima che il veicolo potrà raggiungere, ma al momento è stato certificato come “veicolo a bassa velocità” con una velocità massima di 40 km/h.

Auto volanti: Alef mette il 2025 nel mirino!

Alef sostiene di aver raggiunto un primato nel settore, poiché il Model A sembra molto simile a un’auto tradizionale, può muoversi come un’auto normale e può essere parcheggiata come un’auto normale. I rendering preliminari diffusi dall’azienda mostrano un prototipo di Model A che assomiglia a un’auto futuristica, con conducente e passeggero all’interno di un modulo sferico. Durante gli spostamenti, l’intero veicolo si adatterà alla situazione, mentre il modulo sferico rimarrà fisso e dei rotoli posizionati sotto l’auto la solleveranno in posizione verticale. Ciò che sembrava possibile solo nei film di fantascienza è ormai una vera e propria realtà. Le auto volanti, dunque, possiamo affermare con una certa ufficialità, arriveranno nel 2025 e noi non vediamo l’ora!

Per ulteriori aggiornamenti e novità dal mondo dei motori e non solo continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it.