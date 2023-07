Auto dei VIP: quali vetture guidano i personaggi famosi

Vi siete mai chiesti quali siano le auto dei VIP? Quali vettura hanno scelto i personaggi famosi e perché? Vediamo di scoprirlo insieme

I VIP, inutile negarlo, esercitano spesso e volentieri un grande fascino sulle masse. Non sorprende, quindi, che in tanti siano continuamente alla ricerca di notizie e informazioni a riguardo. Ad esempio, le auto di personaggi famosi lasciano tutti a bocca aperta, generando emozioni e forse anche invidia nei tantissimi fan. In questo articolo proveremo a capire che auto guidano i VIP, facendo alcuni esempi delle vetture più gettonate. Inoltre, chi volessi farsi un’idea delle caratteristiche dei modelli di auto delle celebrità può dare un’occhiata alla sezione dedicata ai motori di Ascoli Live.

Le auto dei VIP: scopriamole

Jeff Bezos e la sua Ferrari

Jeff Bezos, fondatore di Amazon, è un personaggio che non ha di certo bisogno di presentazioni. Può contare su moltissime auto di lusso a disposizione, anche se sembra che le Ferrari siano le sue preferite. Un esempio su tutti è quello della Ferrari Pininfarina Sergio, una vettura super sportiva estremamente esclusiva e affascinante, creata in collaborazione tra la casa automobilistica italiana Ferrari e il celebre studio di design Pininfarina. Questa vettura è stata realizzata come omaggio al leggendario designer italiano Sergio Pininfarina, fondatore dello studio di design che ha contribuito a creare molte delle Ferrari più iconiche nel corso degli anni.

Elon Musk e la Model S

Come era facile intuire, Elon Musk, imprenditore che ha creato la Tesla, non poteva che avere come auto preferita una della sua scuderia. Abituato da sempre a sorprendere con le sue posizioni, spesso radicali, Musk ha come auto preferita la Model S, l’ammiraglia elettrica Tesla a trazione integrale, che può fregiarsi di una batteria da 100 kWh. Tra le auto delle celebrità, la Model S merita quindi un posto di primo piano, soprattutto se si sta parlando di vetture elettriche, aspetto da non sottovalutare rispetto all’esigenza di un maggiore rispetto dell’ambiente.

Warren Buffet e la Cadillac

La carrellata di auto di personaggi famosi continua con Warren Buffett, uno dei personaggi in assoluto più ricchi a livello mondiale. Buffett, che non ha certo problemi di liquidità, ha scelto come vettura preferita una Cadillac XTS, una berlina di lusso che offre una combinazione di comfort, stile e tecnologia avanzata. Presentata per la prima volta nel 2013, la XTS ha una presenza imponente sulla strada grazie al suo design elegante e aerodinamico. Molti non avrebbero pensata di vederla tra le auto di personaggi famosi, credendo che le automobili dei VIP debbano essere, per forza di cose, solo supercar dal budget elevatissimo.

Bill Gates e la Porsche Taycan

Sempre cercando di capire che auto guidano i VIP, Bill Gates, il fondatore di Microsoft ha scelto una vettura elettrica davvero interessante, la Porsche Taycan Turbo S, con 761 cavalli di potenza e un prezzo che sfiora i 200.000 euro. Tra le auto delle celebrità, la Taycan merita un discorso a parte, ancor più che si tratta di una berlina sportiva elettrica che incarna l’essenza e l’innovazione di Porsche nel campo della mobilità elettrica. Lanciata sul mercato nel 2019, la Taycan ha dimostrato di essere una vettura eccezionale sia in termini di prestazioni che di autonomia. Anche per questo merita di stare a pieno titolo tra le automobili dei VIP più amate!

Madonna e la Mercedes Mayback

Madonna è un personaggio che non ha di certo bisogno di presentazioni. Quando si parla di auto di personaggi famosi non si può che parlare di lei, visto che nel corso degli anni ha dimostrato di saper apprezzare le vetture di classe. Madonna ha sempre avuto un debole per le Rolls Royce, anche se la vettura da lei più amata sarebbe la Mercedes Mayback, auto che rappresenta l’apice dell’eleganza, del lusso e dell’artigianalità nell’industria automobilistica. Questa esclusiva divisione di Mercedes-Benz offre vetture di lusso personalizzate che soddisfano le esigenze e i desideri dei clienti più esigenti. Uno dei tratti distintivi delle Maybach di Mercedes è l’attenzione al dettaglio e la cura artigianale dedicata alla loro produzione. Ogni vettura è realizzata con materiali pregiati e rifiniture impeccabili. L’abitacolo è un’oasi di comfort e lusso, con sedili imponenti, rivestimenti in pelle morbida, legni pregiati e finiture metalliche di alta qualità. Gli spazi sono generosi, creando un’atmosfera di raffinato relax per i passeggeri.

Brad Pitt e l’Audi Q7

Per sapere che auto guidano i VIP non si può che parlare anche di Brad Pitt, uno dei volti più famosi di Hollywood. L’attore è noto non solo per le sue doti attoriali, ma anche per il suo stile di vita lussuoso e di classe. Ecco perché non sorprende che l’attore abbia una selezione di auto di alto livello nel suo garage. Tra le sue preferite, troviamo anche l’Audi Q7, un SUV elegante e performante. La Audi Q7 è una scelta perfetta ed è tra le auto di personaggi famosi più gettonate. Inoltre, è consigliata per chi cerca un mix di comfort, spaziosità e prestazioni elevate. Questo SUV di lusso può ospitare fino a sette passeggeri, offrendo un ampio spazio per i viaggi in famiglia o con gli amici. La sua presenza imponente sulla strada è ulteriormente accentuata da linee eleganti e una carrozzeria ben proporzionata.

Insomma, le auto di personaggi famosi continuano a far sognare e solleticano la curiosità, e perché no, anche un po’ l’invidia dei tanti fan!