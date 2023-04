Audi Q5: un confronto con la concorrenza

Facciamo un confronto tra Audi Q5 e i suoi principali competitor nel semgento D, quello dedicato ai SUV compatti. Chi la spunterà?

L’Audi Q5 è un SUV di dimensioni compatte che fa parte a pieno titolo del segmento D. La prima generazione è stata presentata nel 2008 e nel 2017, visto anche il grande successo ottenuto, la casa automobilistica tedesca ha lanciato anche la seconda serie del modello. Il segmento D è contrassegnato dalla presenza di una concorrenza molto accesa, ma l’Audi Q5 si sa difendere davvero molto bene, proponendo caratteristiche che la rendono perfetta anche per l’affitto auto. Richiedere il noleggio lungo termine Audi Q5 è una formula alternativa all’acquisto di un’Audi Q5 usata o nuova, che consente di mettersi subito alla guida senza avere vincoli all’acquisto e senza temere costi extra imprevisti. Nei prossimi paragrafi cercheremo di capire quali sono le caratteristiche dell’Audi Q5 e delle sue principali concorrenti come, ad esempio, l’Alfa Romeo Stelvio o la BMW X3.

Audi Q5, interni e abitacolo: a confronto con le concorrenti

L’Audi Q5 è il crossover di punta della casa automobilistica tedesca e uno dei suoi segreti è che ha saputo rinnovarsi con aggiornamenti costanti, che gli hanno permesso di essere sempre al passo con le ultime novità. Se parliamo di Audi Q5 interni e abitacolo rappresentano sicuramente uno dei punti di forza di questo modello, si pensi ad esempio all’attenzione nella scelta di materiali ed assemblaggi. Una volta a bordo della vettura, si nota subito il sistema di infotainment MMI Touch con schermo touch da 10,1’’, il vero e proprio protagonista dell’abitacolo. Sempre connesso, consente di ricevere in tempo reale tutti gli aggiornamenti su traffico e condizioni metereologiche. Ma non solo, a bordo ci sono anche moltissimi equipaggiamenti premium, uno su tutti il climatizzatore automatico a tre zone. Chiaramente, l’Audi Q5 prezzo dipende anche, direttamente, dall’allestimento scelto.

Uno dei concorrenti principali della Audi Q5 è, sicuramente la Alfa Romeo Stelvio, un SUV di successo che segue lo stesso design utilizzato dalla Giulia. Dal punto di vista degli interni, la Stelvio non ha niente di meno rispetto alla Q5, si pensi ad esempio al volante a tre razze o ai pulsanti per la gestione del cruise control, del controllo della velocità e dell’impianto audio. Non solo, molto apprezzato è anche il pulsante di accensione del motore, un segnale dell’anima sportiva di questo SUV. Anche a bordo della Stelvio, poi, si trovano tanti equipaggiamenti premium, si pensi al Virtual cockpit o al climatizzatore automatico a tre zone. Altra auto concorrente è la BMW X3, vettura che presenta un abitacolo molto curato e rifinito, perfettamente in linea con le altre auto del marchio. Con la X3 tutti i comandi si trovano a portata di mano e ci sono molti inserti in materiali ricercati come pelle, legno e alluminio. Il cruscotto è disponibile anche con la versione digitale da 12,3’’ e, proprio al centro della plancia, si nota il monitor dedicato all’infotainment con display da 10,25’’ e comandi gestuali.

Audi Q5, dimensioni: differenze con le concorrenti

E dal punto di vista delle dimensioni? Con il restyling più recente, la Q5 ha aumentato la lunghezza di 19 millimetri, per un totale di 4682 mm. Il passo è rimasto lo stesso della versione precedente, con ben 2810 mm che sono più che sufficienti per i passeggeri seduti nei sedili posteriori. Anche dal punto di vista del bagagliaio, la Q5 non delude, forte di una capienza minima di 520 litri, che diventano 1520 litri abbattendo gli schienali della seconda fila di sedili. La Stelvio è nata sulla piattaforma “Giorgio” della berlina Giulia, ma rispetto ad essa, il SUV di Alfa Romeo ha un’altezza maggiore di 220 mm, assicurando anche una maggior capacità di movimento in terreni diversi dall’asfalto. A livello di lunghezza, la Stelvio misura solo 8 mm in più di Audi Q5, e anche per quanto riguarda l’altezza le misure sono pressoché identiche: 1662 mm per l’Audi Q5 e 1670 mm per la Stelvio. Il passo del SUV di Alfa Romeo misura ben 2818 mm (2819 mm della Q5) ed è garanzia di spazio a volontà a bordo della vettura per i passeggeri. La BMW X3 presenta invece delle dimensioni leggermente superiori, con una lunghezza di 4720 mm, una larghezza di 1900 mm e un passo da 2684 mm.

Allestimenti base: chi è meglio?

Partiamo dal presupposto che l’Audi Q5 prezzo, così come per le concorrenti, varia a seconda dell’allestimento e della motorizzazione scelta. In questo caso è davvero dura tenere testa al vasto assortimento di base della Q5, che include: cerchi in lega di alluminio 18’’ a 5 razze design Turbina con pneumatici 235/60 R 18 103W, proiettori anteriori in tecnologia LED per anabbaglianti, abbaglianti, luci di marcia diurne, luci di posizione, indicatori di direzione, luci di svolta, all-weather lights, gruppi ottici posteriori LED, clima automatico a tre zone, sistema di informazioni per il conducente con display a colori da 7’’ ad alta risoluzione, ricezione radio digitale, Radio MMI plus con predisposizione al sistema di navigazione MMI plus attivabile tramite Functions On Demand. Ma non finisce qui, abbiamo anche display a colori MMI touch da 10,1’’, sistema di ausilio al parcheggio plus, specchietti retrovisori esterni, regolabili, riscaldabili e ripiegabili elettricamente e molto, molto altro.

Anche l’allestimento base della Stelvio è di tutto rispetto e comprende: Adaptive Cruise Control, Autonomous Emergency Brake con riconoscimento pedone, batticalcagno in alluminio, wireless charging pad, rivestimento leva cambio in pelle sportiva, start & Stop evo, Lane Departure Warning, volante sportivo in pelle, sensori di parcheggio anteriori e posteriori. Per quanto riguarda la BMW X3, invece, l’allestimento di base include autoradio, BMW Connected Drive services, BMW Remote Services, climatizzatore, quadro strumenti analogico 4 indicatori con display digitale LCD da 5,7’’ e selettore del feeling di guida.

Insomma, l’Audi Q5 è una vettura che non passa certo inosservata, si impone sulla strada e ha tante dotazioni a bordo già ricche sin dagli allestimenti di partenza. Anche una Audi Q5 usata è una ottima soluzione per poter guidare una vettura che tutto ciò che serve per confermarsi ai primi posti del suo segmento di mercato. La Stelvio, che è una delle principali concorrenti, ha uno spirito che ricorda da vicino una berlina sportiva e un’ampia gamma di motorizzazioni, con soluzioni ideali per ogni necessità. Infine, la X3 svetta per la qualità degli interni e per una gamma motori che comprende anche delle varianti elettrificate. Dalla sezione motori è tutto, continuate a seguirci!