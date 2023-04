Audi Q3, conviene o no? Come va il bestseller

Se si passano in rassegna le auto più richieste del momento, Audi Q3 è sicuramente una delle più apprezzate dagli italiani e non solo. Scopriamo perchè

Uno dei segreti del suo successo è, sicuramente, la possibilità di scegliere tra l’Audi Q3 in carrozzeria Suv o nella versione più dinamica Sportback. La nuova generazione ha fatto il suo esordio ufficialmente nel 2018, e da allora ha fatto registrare un alto numero di vendite, oltre che giudizi lusinghieri da parte della critica. In classifica, la Q3 è stata la prima auto in classifica in Italia, per immatricolazioni, in tutto il primo semestre. Dal 2018 a oggi sono state fatte relativamente poche modifiche, con la gamma che si è ampliata con l’introduzione della motorizzazione plug-in hybrid. Come alternativa all’acquisto di una Audi Q3 usata, nuova o Km 0, c’è anche la possibilità di richiedere il noleggio lungo termine Audi Q3 e risparmiare cifre importanti sui costi di gestione. Nei prossimi paragrafi cercheremo di passare in rassegna tutti i punti di forza di questo Suv tedesco di successo, che oggi può anche contare su una gamma completa di motori in grado di rispettare tutte le più recenti normative antinquinamento.

Audi Q3: le dimensioni ed esterni

Audi Q3 è una vettura sicuramente più lunga e più bassa rispetto alla versione precedente. Con una lunghezza di 4490 mm, la Q3 è una vettura perfetta per affrontare il traffico cittadino, ma anche per gite fuori porta con la famiglia. Chi ricerca una maggiore sportività può richiedere la versione Sportback, con una coda che ammicca al mondo delle coupé. La larghezza della Q3 è di 1860 mm, l’altezza di 1620 mm e il passo da 2680 mm, che è garanzia di ottima abitabilità a bordo. In sostanza, la vettura si presenta come più bassa e più lunga rispetto alla versione precedente, presenta un frontale di notevole impatto e anche un nuovo stile dei gruppi ottici, ora caratterizzati da una firma luminosa a Led che richiama anche altri modelli dello storico brand tedesco.

Audi Q3 interni e stile

Per presentare questa vettura occorre evidenziare quelli che sono i suoi punti di forza, uno su tutti il design. Del resto, la Q3 è sin troppo facile da riconoscere, vuoi per il “single frame” ottagonale, vuoi per le grandi prese d’aria laterali e per i profili muscolosi in corrispondenza dei passaruota. Se poi parliamo della Sportback, ecco che merita una menzione anche il tetto rastremato da coupé, culminante nel riconoscibile spoiler sportivo. Uno dei punti di forza della Q3 sono poi anche gli interni, per una vettura che appare come perfettamente riuscita all’esterno e pratica e innovativa all’interno. Nell’abitacolo si nota la strumentazione digitale Audi virtual cockpit da 12,3’’ e la parte superiore della plancia che integra le bocchette di aerazione.

In quella inferiore si nota subito l’ampia superficie ottagonale in look Black Panel con display MMI touch da 10,1’’. A spiegare il grandissimo successo in termini di vendite della vettura anche dei sedili che si segnalano per comfort e sportività e un volante multifunzione pensato per ispirare confidenza sin da subito. Quando parliamo dell’Audi Q3 interni e abitacolo rappresentano, senza dubbio, un indiscutibile punto di forza di quest’ auto “bestseller”. Gli interni, come sottolineato anche da movenzia.com, sono stati migliorati moltissimo rispetto al passato, con l’abitacolo che è stato reso più moderno e accogliente anche grazie a finiture molto accurate e a uno stile raffinato. Sorprendono poi alcuni dettagli, ad esempio sulla Audi Q3 in versione ibrida è incluso anche il climatizzatore automatico bizona. Rinnovato anche il divano posteriore, che ora è in grado di scorrere avanti e indietro di 15 cm, modificando così anche la capacità del bagagliaio e lo spazio per le gambe di chi viaggia nel divanetto posteriore. Convincenti anche gli aiuti alla guida presenti già nell’equipaggiamento di base, tra cui: assistente alla partenza in salita, Cruise Control, Audi Pre Sense Front, Lane departure warning e Lane change warning. Chiaramente, l’Audi Q3 presso dipende anche da alcuni fattori, tra cui allestimento e motorizzazioni.

Audi Q3: le motorizzazioni disponibili

L’ Audi Q3 dispone di una gamma motori che si è arricchita anno dopo anno. Inevitabile che anche la rivoluzione elettrica interessasse questa vettura, che oggi consente a chiunque di trovare la soluzione ideale per le proprie esigenze di mobilità. Chi volesse, comunque, un motore benzina, con l’Audi Q3 può scegliere tra il 35 TFSI da 150 cv, il 40 TFSI da 190 cv e il 45 TFSI da 245 cv. Molto interessanti anche le soluzioni proposte per l’alimentazione diesel, dove è possibile scegliere tra il motore 35 TDI da 150 cv e il 40 TDI da 200 cv, con il primo disponibile anche con cambio automatico e trazione integrale, e il secondo proposto solo in versione quattro S tronic.

Oggi, la gamma motori della Q3 si è completata anche con la versione ibrida, 45 TFSI, un plug-in in grado di sviluppare fino a 245 cv di potenza e 400 Nm di coppia totale del sistema. Infine, per i più sportivi, al top di gamma c’è il motore 2.5 benzina a 5 cilindri, identificato con la sigla RS e con 400 cv di potenza e 480 Nm di coppia massima. Tanto per far capire le prestazioni di questa versione, la Q3 può accelerare da 0 a 100 km/h in soli 4,5 secondi. I consumi sono, senza dubbio, un altro dei punti di forza della vettura, basti pensare che il motore benzina 35 TFSU da 150 cv consuma 7,2 l/100 km e il 40 TFSI da 190 cv fino a 6,4 l/100 km. Più alti, come prevedibile, i consumi della RS da 400 cv, che si attestano sui 10,1 l/100 km.

Audi Q3: gli allestimenti

L’Audi Q3 prezzo, come è facile intuire, dipende anche e soprattutto dall’allestimento scelto. Indubbiamente, una Audi Q3 usata costa meno rispetto a una nuova o Km0, ma è anche la scelta delle dotazioni a fare la differenza. I quattro allestimenti base disponibili con questa vettura sono: Q3, Business, Business Advanced, S Line Edition e Identity Black. L’allestimento di accesso alla gamma, Q3, viene già proposto con un’ottima dotazione: cerchi in alluminio da 17’’, climatizzatore manuale, volante rivestito in pelle, strumentazione digitale da 10,25’’, sistema di mantenimento vettura nella corsia di marcia, frenata automatica di emergenza e schermo a sfioramento di 8,8’’ nella consolle.