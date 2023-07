Alfa Romeo Giulia: la 2.2 turbodiesel si lancia per strada!

L’Alfa Romeo Giulia 2.2 turbodiesel si presenta su strada con un design e una struttura coinvolgenti e convincenti. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata

L’Alfa Romeo Giulia, segnando il ritorno della trazione posteriore per il marchio, è stata recentemente sottoposta a un profondo restyling che ha coinvolto sia il design che la tecnologia. La variante Veloce della Giulia, con il suo aspetto filante e seducente, esprime appieno il DNA affascinante di Alfa Romeo, con sedili in pelle rossa e finiture silver nell’abitacolo. L’interno è caratterizzato da un sistema di infotainment compatibile con gli smartphone e con aggiornamenti over the air. L’auto è dotata anche di tecnologia NFT per una sorta di carta d’identità virtuale, preservando il valore in caso di rivendita. Sotto il cofano, la Giulia Veloce è spinta da un potente motore turbodiesel da 160 CV e 2.143 cm3, abbinato a un cambio automatico ad 8 marce. Le prestazioni sono brillanti, raggiungendo lo 0-100 km/h in poco più di 8 secondi, mantenendo comunque consumi contenuti, elemento assolutamente non trascurabile per questa Alfa Romeo Giulia 2.2.

Alfa Rome Giulia 2.2 turbodiesel: pronta a dominare l’asfalto!

Il comportamento su strada di Alfa Romeo Giulia 2.2 è eccellente, con una guida precisa e agile, oltre a un sistema brake by wire per una frenata potente e ben modulabile. L’auto è dotata di aiuti alla guida, consentendo la guida autonoma di livello 2 su autostrade, mantenendo la distanza e la corsia, ma richiedendo il costante controllo del guidatore. La versione Veloce della Giulia ha un prezzo base di 54.550 euro, con opzioni di personalizzazione che portano il costo totale della vettura testata a 60.250 euro. In conclusione, la Giulia Veloce rappresenta un’evoluzione moderna del marchio Alfa Romeo, con prestazioni e design accattivanti, adatta a sfidare concorrenti come la BMW Serie 3.

