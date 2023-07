Alfa Romeo F1 Team KICK svela la sua livrea per il GP del Belgio

L’Alfa Romeo F1 Team KICK ha svelato la sua straordinaria livrea per il GP del Belgio. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata

L’Alfa Romeo F1 Team KICK farà girare la testa a Spa-Francorchamps, quando il team svelerà una speciale livrea per celebrare la sua partnership con il gigante dello streaming KICK. Le C43 di Valtteri Bottas e Zhou Guanyu sfoggeranno un look aggiornato con accenti verde neon e un marchio aggiuntivo, rendendo la vettura immediatamente riconoscibile sulla griglia di partenza di Spa nel prossimo weekend.

La partnership del team con il sito di streaming multimediale KICK è stata annunciata all’inizio dell’anno ed è stata una delle storie di successo del 2023, proprio come il sito stesso. Basato su un modello creator-first, KICK è salito alle stelle, accumulando più di 14 milioni di utenti registrati nei suoi primi sette mesi di vita. KICK ha inoltre ampliato il suo impegno nei confronti del team diventando il partner principale della squadra Alfa Romeo F1 Team KICK Esports, che parteciperà al F1 Esports Pro Championship nel corso dell’anno.

Piattaforma dedicata ai creatori di contenuti, KICK ha dedicato loro la sua livrea speciale, con i nomi delle personalità più importanti che operano sul sito riportati sull’halo della C43. Mettendo in risalto gli elementi distintivi del marchio KICK, come le serrature verdi al neon, le emoticon e la divisione dei ricavi 95-5 sulla livrea, KICK e l’Alfa Romeo F1 Team KICK hanno creato un’immagine unica per una delle gare più iconiche del calendario. L’Alfa Romeo F1 Team KICK C43 con livrea KICK Streaming sarà disponibile anche per tutti i giocatori del nuovo videogioco F1 23, che avranno la possibilità di scaricare la vettura nel gioco durante il mese di agosto.

Alfa Romeo F1 Team: le parole dei protagonisti sulla livrea per il GP del Belgio

Alessandro Alunni Bravi, Rappresentante del Team:

KICK ha rivoluzionato il suo settore di mercato fin dalla sua nascita, e la livrea che ha creato per noi per Spa rientra in questa filosofia: è diversa, è sorprendente, è qualcosa progettato per essere diverso e creare attenzione. La loro attenzione per i creatori, esemplificata molto chiaramente sulla livrea della vettura, non è dissimile da come operiamo noi come team: la nostra forza, e la forza della piattaforma, è tanto grande quanto quella di coloro che vi contribuiscono – nel nostro caso, i membri del nostro team a bordo pista e a casa. KICK ha ridefinito lo streaming nel suo mondo e sta portando la sua innovazione anche al nostro team Esports, con un programma ambizioso per il F1 Esports Pro Championship di quest’anno: siamo felici di celebrare il loro lavoro con una livrea altrettanto dirompente per questo weekend.

Akhil Sarin, direttore delle acquisizioni di Kick.com:

In soli sette mesi, Kick.com ha 14 milioni di utenti registrati e ha generato 15 milioni di dollari per i suoi creatori, rendendola una delle piattaforme sociali in più rapida crescita, in termini di acquisizione. Non potremmo essere più orgogliosi di avere KICK a ispirare la livrea per il prossimo weekend del GP a Spa. Noi di KICK mettiamo i nostri creatori al primo posto, mettendo in risalto i nomi dei nostri ambasciatori sull’aureola della nostra auto di F1. Siamo orgogliosi di portare correttezza e stile nel gioco del live-streaming. La nostra divisione del business 95-5 per i nostri creatori è ciò che permette a KICK di eccellere rispetto ai suoi concorrenti, come evidenziato nella livrea. La livrea ispirata a KICK colpisce per la sua elegante semplicità. Dedichiamo la livrea speciale di KICK Streaming alla nostra comunità, che in molti modi e a modo suo ha contribuito al successo di KICK. Sono gli animatori della prossima generazione.

Per ulteriori aggiornamenti e novità dal mondo dei motori continuate a sintonizzarvi su tuttotek.it.