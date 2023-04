Acer debutta nel mercato delle ebike con “ebii”, la bicicletta elettrica

Acer ha annunciato oggi Acer ebii, un’ebike monomotore alimentata dall’Intelligenza Artificiale, dotata di un’unità di controllo che assicura un’esperienza di guida piacevole e agile

Grazie alla funzione ebiiAssist, l’ebike si adatta automaticamente alle condizioni del tragitto, alla potenza della pedalata e alle preferenze del ciclista, rendendo la corsa più agevole. La batteria di lunga durata, le funzioni di sicurezza intelligenti e il design minimalista e leggero consentono agli utenti di pedalare per le strade della città senza rinunciare allo stile e al comfort e con un ridotto impatto ambientale.

“La nuova Acer ebii rispecchia la nostra attenzione alla sostenibilità e offre una tecnologia avanzata e un design creativo, nati dal desiderio di migliorare la mobilità e l’esperienza degli utenti”, ha dichiarato Jerry Kao, Co-COO di Acer Inc. “I pendolari urbani sono alla costante ricerca di soluzioni convenienti, sicure e più ecologiche; grazie all’Intelligenza Artificiale e alle innovative funzioni di sicurezza di Acer ebii, possono ora muoversi velocemente in tempi ridotti”.

“Il debutto di Acer nel mercato delle ebike riunisce sotto un unico cappello il lavoro delle diverse divisioni, come il sistema di alimentazione di MPS Energy e il cycling computing di Xplova”, ha aggiunto Kao. “Il fulcro del design di ebii è l’unità di controllo smart della bicicletta, che alimenta e gestisce le innumerevoli funzioni della bicicletta da un unico centro operativo”.

Design modulare grazie alla centralina di controllo smart

Acer ebii è caratterizzata da un design modulare che integra le batterie e l’unità di controllo in un’unica centralina compatta per biciclette smart. Il design innovativo semplifica la ricarica e agevola il trasporto della batteria, oltre a rendere più facili e intuitivi la manutenzione e l’aggiornamento.

La ruota su cui avviene la spinta elettrica ha un robusto telaio a forcella monobraccio e un motore ad alte prestazioni da 250/350 W con CAN bus da 48 V e una coppia di 40 Nm, che garantisce la guida assistita fino a 25 km/h e può essere configurato come mozzo anteriore, centrale o posteriore in base alle esigenze del ciclista.

Funzioni smart per un’esperienza di guida personalizzata

La funzione ebiiAssist, alimentata dall’Intelligenza Artificiale, si adatta alla potenza di pedalata del ciclista, alle condizioni di guida e al livello di assistenza prescelto, regolandosi in modo smart per un’esperienza personalizzata. Quando è in movimento, il controller sfrutta la tecnologia AI per gestire automaticamente la potenza del motore e garantire una guida comoda che si conforma alla pedalata dell’utente e alle condizioni del tragitto.

L’Intelligenza Artificiale di ebii sfrutta i dati e raccoglie informazioni sugli utenti attraverso l’app nativa ebiiGO. I ciclisti possono collegare il proprio telefono all’ebike tramite Bluetooth e utilizzare l’app per monitorare i percorsi consigliati, la durata della batteria, la velocità di guida e le impostazioni di sblocco automatico, avendo così la possibilità di gestire al meglio gli spostamenti urbani. Gli utenti possono inoltre accedere a ebiiRide, un’app di controllo adattivo che, abbinata alla funzione ebiiAssist, fa sì che i ciclisti non rimangano mai a corto di energia sulla strada. Sono tre le modalità di ebiiRide a disposizione degli utenti, da scegliere in base alle proprie preferenze di guida: la modalità Eco per il risparmio energetico, la modalità My ebii per il bilanciamento intelligente e la modalità Boost per la regolazione della velocità e della potenza del motore in base alle condizioni stradali del momento e alla distanza dalla destinazione.

Batteria rimovibile di lunga durata

Bii è dotata di una batteria duratura e rimovibile che permette di percorrere fino a 110 km e si ricarica al 100% in sole due ore e mezza, mentre la distribuzione dell’energia ottimizzata dall’AI contribuisce a prolungarne la durata per poter affrontare un’intera giornata di viaggio. La batteria, costruita con un sistema ad alta integrità realizzato da MPS Energy, è caratterizzata da una struttura e un alloggiamento delle celle unici nel suo genere, che assicurano un’elevata protezione e sicurezza della carica. Inoltre, è stata sottoposta a rigorosi test e certificazioni per garantire la massima affidabilità e sicurezza.

Gli utenti possono rimuovere facilmente la batteria, che può fungere anche da caricatore portatile per altri dispositivi. È possibile agganciare alla batteria una maniglia per poterla trasportare comodamente in movimento. I ciclisti possono anche controllare l’alimentazione della batteria tramite l’app ebiiGO o il display LED smart del manubrio per ricevere gli avvisi, come ad esempio il tempo di viaggio rimanente.

Guida spensierata grazie alle funzioni di sicurezza

Gli ebiker possono ora affrontare le strade in totale tranquillità: Acer ebii è infatti dotata di una serie di funzioni di sicurezza avanzate. Il faro e la luce posteriore di ebii si illuminano automaticamente al buio, con un’illuminazione supplementare sotto la centralina di controllo del veicolo per aumentare la visibilità durante la guida notturna. Ebii è inoltre dotata di un sensore radar di avviso di collisione posteriore montato sotto la sella per avvisare il ciclista della presenza di automobilisti od oggetti in avvicinamento da dietro. Il rilevamento degli urti e la funzione di notifica dello stato dell’ebike offrono ai ciclisti una maggiore tranquillità e migliorano la pianificazione del viaggio durante gli spostamenti.

Design moderno e leggero

Con un peso di soli 16 kg, il robusto e compatto telaio in lega di alluminio di ebii è ottimizzato per un’esperienza di guida stabile e agile. Il look sobrio ma accattivante è caratterizzato da bordi lisci e da una finitura bianca opaca. Il faro semitrasparente accentua l’aspetto moderno dell’ebike, mentre il display a LED, posizionato al centro del manubrio, mostra in modo chiaro e intuitivo le informazioni fondamentali per i ciclisti durante il tragitto.

Manutenzione facile e sostenibile

Gli pneumatici airless di ebii sono sicuri per la guida ad alta velocità, in quanto sono realizzati con inserti in schiuma multistrato installati per eliminare la preoccupazione degli pneumatici sgonfi.

Progettati all’insegna della sostenibilità, gli pneumatici airless sono realizzati con materiali riciclabili. La durata dell’ebike è garantita da una trasmissione a cinghia in carbonio antiruggine che non richiede lubrificazione per la manutenzione. Le batterie rimovibili offrono ai ciclisti maggiore comodità ed efficienza, consentendo di scambiare facilmente le batterie in movimento e di effettuare sostituzioni senza dover cambiare l’intera struttura della bicicletta.

Acer ebii sarà disponibile in Italia da settembre a partire da 1.999 euro.

Le specifiche esatte, i prezzi e la disponibilità varieranno a seconda della regione. Per saperne di più sulla disponibilità, le specifiche del prodotto e i prezzi nei mercati specifici, contattare l’ufficio Acer più vicino tramite www.acer.com.

E voi ? Cosa ne pensate? Fatecelo sapere con un commento qui sotto e rimanete sempre sintonizzati su tuttotek.it per altre news e recensioni dal mondo della tecnologia (e non solo!).