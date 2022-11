The Ichinose Family’s Deadly Sins: prime impressioni

Weekly Shonen Jump questa settimana presenta il peculiare The Ichinose Family’s Deadly Sins, il nuovo manga dell’autore Taizan 5, già acclamato per Takopii no Genzai

Perdere la memoria dopo un incidente è un clichè della narrativa. È quello che succede a Tsubasa Ichinose, un ragazzo delle medie che può ricordare il suo nome solo grazie alla carta di identità.

Ma il suo caso è più unico di quanto si possa immaginare: infatti, l’intera sua famiglia, compresa di genitori, sorella e nonni, era con lui sull’auto che si è ribaltata durante una vacanza ad Okinawa. E tutti, nessuno escluso, soffrono di amnesia.

Gli Ichinose devono quindi ritrovare la loro quotidianità familiare ripartendo da zero, con solo il modello di famiglia tradizionale che il senso comune suggerisce come punto di partenza.

Ma, al ritorno a casa, alcuni bizzarri “dettagli” sembrano suggerire che quella di Tsubasa non sia affatto una famiglia tradizionale, e, forse, nemmeno felice.

Chi è Taizan 5 e cosa aspettarsi da The Ichinose Family’s Deadly Sins

Shonen Jump introduce un nuovo manga incentrato sul mistero, forse con l’idea di riempire il vuoto lasciato da Super Smartphone. In questo caso, tuttavia, il mistero ha un’inclinazione introspettiva, come c’è da aspettarsi dall’autore Taizan 5.

Taizan 5 è in attività da pochi anni, ma ha già fatto parlare di sè con la sua prima opera, Takopii no Genzai, pubblicata nel 2021 sulla rivista digitale Shonen Jump+. Manga che narra di un alieno benevolo che cerca il modo di rendere felici gli abitanti della terra, esso ha avuto un successo inaspettato, arrivando primo nelle classifiche di vendita.

L’autore, tuttavia, adamantino nello svolgere e terminare l’opera secondo i propri termini, ha chiuso il manga dopo soli due volumi. Ora, Shueisha ha dato a Taizan 5 la possibilità di pubblicare sulla rivista di punta.

The Ichinose Family’s Deadly Sins di per sè suscita sentimenti conflittuali. Infatti, è chiaro l’intento dell’opera di esplorare il significato del concetto di famiglia, ma, dal punto di vista puramente pratico, la premessa mette a dura prova la sospensione dell’incredulità. I personaggi amnesiaci, inoltre, non hanno di per sè la forza trattiva che attira i lettori. Bene i disegni, classici ma con il giusto grado di personalità.

Sembra quindi che il manga prenderà una direzione totalmente filosofica, con minore attenzione alla parte concreta della narrazione. Questo sarebbe, dopotutto, in linea con l’opera precedente di Taizan 5. Il titolo quindi risulta appetibile a chi è interessato a tale concetto, alla famiglia e al suo ruolo nella società. Ma, se risultasse eccezionale, potrebbe essere un’opera per tutti.

Senza dubbio un manga e un autore da tenere d’occhio, anche solo per la loro unicità rispetto al panorama della rivista. Come sempre, il primo capitolo è fruibile gratuitamente su MangaPlus.