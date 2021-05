The Elusive Samurai, Matsui fa ancora centro | Jump Highlights

Al suo quindicesimo capitolo, The Elusive Samurai di Yusei Matsui conquista la copertina di Jump. Dopo il successo con Assassination Classroom, l’autore sembra aver trovato una nuova formula vincente

Dopo la pausa dovuta alle festività della Golden Week in Giappone, Shonen Jump ritorna ancora una volta sui nostri schermi con MangaPlus. La copertina di questa settimana non appartiene a uno dei soliti mostri sacri, come One Piece o My Hero Academia. A conquistarla è il nuovo manga storico di Yusei Matsui, The Elusive Samurai.

L’opera ha avuto un inizio fin da subito promettente, e si sta dimostrando sempre più all’altezza della rivista che la ospita. Matsui riprende la vera storia di Hojo Tokiyuki, un giovane erede feudale che venne spodestato dal leggendario guerriero Ashikaga Takauji.

Ma Matsui, ormai lo sappiamo, ha un proprio, forte stile. The Elusive Samurai è disposto a mettere da parte la verosomiglianza storica, in favore dell’azione tipica dello shonen, e, soprattutto, di personaggi dalle qualità particolari, e spesso vagamente disturbanti. Così, per esempio, il famoso Sadamune Otomo, arciere provetto, vede questa sua qualità estremizzata nel manga, venendo rappresentato con gli occhi fuori dalle orbite.

Dopo soli quindici capitoli, The Elusive Samurai si presenta già come l’equilibrio perfetto tra valore storico e intrattenimento.

Non Solo The Elusive Samurai: altri highlights di Shonen Jump

Impossibile non citare One Piece, con la guerra di Onigashima che si fa sempre più intensa. I Foderi Rossi sono pronti a gettarsi nuovamente nella mischia, mentre Sanji si ritrova suo malgrado a dover trasportare uno Zoro ferito, e ingessato alla ben e meglio, risultando in una spassosa gag.

My Hero Academia si mantiene a stretto contatto in seconda posizione nelle classifiche di gradimento online. Con la società di eroi in frantumi a fare da cornice all’arco narrativo finale, la tensione è palpabile. Midoriya cade nell’agguato di una nuova avversaria, una dei fuggitivi di Tartarus, probabilmente assoldata da All for One.

Infine, non bene invece per il titolo più recente della rivista, Candy Flurry. Uno speciale dedicato sul sito di Shueisha sembra voler spingere ulteriormente il manga di Takegushi/Mitarashi, ma per ora l’opera non riesce ancora a decollare, nè dal punto di vista della popolarità nè di quello narrativo.