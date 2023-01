Testo: a Firenze torna dal 24 al 26 febbraio

Testo torna a Firenze con una nuova edizione dal 24 al 26 ottobre alla Stazione Leopolda. In sette tappe verrà narrato come nasce un libro

Testo, festival letterario ospitato a Firenze, torna anche questo 2023, alla Stazione Leopolda, dal 24 al 26 febbraio. L’evento permetterà non solo di avvicinarsi al mondo del libro, ma vedere e comprendere proprio come questo nasce, introducendo tutte le fasi dall’ideazione all’immissione sul mercato; ogni fase verrà presentata in una stazione apposita, per un totale di sette tappe. L’evento vedrà ospiti molte realtà editoriali italiane, che presenteranno durante l’evento ognuna una selezione accurata dei migliori titoli da loro pubblicati, in modo da valorizzare ogni singola proposta agli occhi dei visitatori e lasciare un ricordo non solo piacevole, ma anche costruttivo dell’evento.

Testo Firenze: il programma delle stazioni

Come già detto, la presentazione della vita di un libro verà presentata in sette tappe, in ognuna delle quali i curatori e le curatrici, in collaborazione con le case editrici, presenteranno dei testi. Ecco di seguito il percorso con le relative rappresentanze:

Il manoscritto – come si scrive un libro, a cura di Luca Briasco (Minimum Fax) Il risvolto – come si pubblica un libro, a cura dell’autore Andrea Gessner (Nottetempo) La traduzione – come si traduce un libro, a cura di Beatrice Masini (Bompiani) Il segno – come si disegna un libro, a cura di Giovanna Silva e Chiara Carpenter (Humboldt edizioni e Sanrocco Magazine) Il racconto – come si parla di un libro, a cura di Leonardo Luccone (Oblique) La libreria – come si vende un libro, a cura di Maddalena Fossombroni e Pietro Torrigiani (libreria Todo Moro) Il lettore – come si legge un libro, a cura di Riccardo Ventrella (Fondazione Teatro della Toscana)

Il programma completo è inoltre disponibile sul sito ufficiale di Testo Firenze.

