Rovigoracconta: il festival arancione compie dieci anni

Rovigoracconta torna con una nuova edizione per festeggiare il suo decimo anno di età. Attesi molti eventi su tematiche varie

Rovigoracconta torna con una nuova edizione anche nel 2023 e con il suo decimo anno di vita, allietando il passaggio tra primavera ed estate con un evento dal 2 al 4 giugno. Questo festival culturale, attraverso i libri e la musica, propone incontri con volti importanti del mondo dell’editoria, del giurnalismo e dell’arte a livello mondiale, grazie ad esperienze inedite che coinvolgono gli spettatori in prima persona; la fama acquisita nel corso del tempo ha addirittura portato il Rovigoracconta ad essere indicato, nel 2017, da Il Venerdì di Repubblica come uno tra i 25 Festival culturali più importanti d’Italia, vantando il primato di essere stato l’unico evento citato che si svolge nella regione Veneto.

Rovicoracconta: il programma

Il festival Rovigoracconta aprirà le sue porte ai visitatori a partire dalle 17:45 del 2 giugno, con il primo incontro di inaugurazione, in Piazza Vittorio Emanuele II. Gli eventi della prima giornata si svolgeranno in maniera numerosa e prolungata, arrivando fino a notte tarda. Il festival continuerà nei giorni seguenti attraverso incontri e conferenze disseminate nelle varie sale e location della cittadina veneta, andando a toccare i temi più disparati legati a letteratura, giornalismo, arte e cinema. Sono inoltre previste iniziative per i più piccoli, con eventi per bambini di workshop e giochi. Maggiori informazioni sui singoli eventi e sulle attività previste sono disponibili sul sito ufficiale di Rovigoracconta.

