Ricomincio dai libri: la fiera del libro a Napoli

Dopo la pausa forzata causata dal Covid-19, quest’anno riprenderà la fiera, arrivata alla settima edizione. Due giorni dedicati alla cultura, alla lettura e molto altro.

Nasce nel 2014 dall’unione ed idea di tre associazioni: La Bottega delle parole, Librincircolo e Arenadiana.

L’intento è quello di valorizzare un territorio ricco culturalmene parlando, ma spesso penalizzato dall’assenza di vere realtà editoriali. Inizia, quindi, come un punto di unione tra chi fa cultura e chi vuole farla, chi ama farne parte e chi semplicemente adora vari aspetti culturali.

La fiera è un nuovo inizio, una festa, un momento di incontro, scontro e crescita. Propone ad autori, editori ed associazioni di conoscersi gli uni con gli altri, alimentando così un’unione unica nel suo genere.

La location della settima edizione della fiera cambia radicalmente. Per le prime tre edizioni San Giorgio a Cremano è stato il luogo prefissato per la fiera, successivamente spostata a Napoli.

Per quel che riguarda quest’ultima edizione, invece, la location adibita è la Galleria Principe di Napoli, luogo storico e magico. Dalle 10.30 alle 21.30 sarà possibile vivere eventi, presentazioni, laboratori e momenti meravigliosi.

Il tema scelto quest’anno è “adesso“. Il direttore artistico della fiera e scrittore napoletano, Lorenzo Marone, spiega il motivo:

Adesso è il momento di un confronto, di riflettere su cosa c’è da fare per il domani che vogliamo diverso. Adesso è il momento di esserci, di partecipare, di stare insieme e provare ad aprire nuove porte, di condividere idee e progetti, bellezza e cultura. Adesso è il momento di mettere al centro l’infanzia, di dare risposte ai nostri bambini. Riconoscere il loro presente per ricentrare il futuro di tutti. Adesso, non dopo.