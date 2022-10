One Piece rivela sei diversi Vegapunk | Jump Highlights

Il nuovo capitolo di One Piece vi farà girare la testa con le sue rivelazioni: lo scienziato Vegapunk diviso in sei differenti corpi, e le sue rivoluzionarie invenzioni. In My Hero Academia, Midoriya usa la piena potenza dell’One for All

Come previsto da molti fan, la giovane donna presentatasi come Vegapunk non è il vero scienziato. O meglio, non solo: come ci verrà infatti rivelato, la mente più evoluta del mondo di One Piece si è divisa in sei diversi corpi, numerati da 01 a 06.

Ciascun corpo ha un proprio nome e una qualità associata: la donna che affronta i Mugi è Lilith, la malevolezza. Nello stesso capitolo scopriamo 01, Shaka, la logica, e, infine, quello incontrato da Rufy, Atlas, l’ira.

L’attesa di due settimane è valsa la pena, per i fan: la saga dell’isola di Egghead promette di svelare alcuni dei segreti più importanti dell’opera di Eichiro Oda. Gli stessi corpi di Vegapunk vengono anche definiti “satelliti”, e sono proprio sei, come i satelliti che compaiono nel planetario di Ohara. Nel laboratorio dello scienziato, compare un mastodontico ologramma di un “mostro spaziale” con la forma di un frutto in gola. Suggestioni che suggeriscono l’arrivo di nuove, incredibili rivelazioni.

Come sempre, possiamo attendere il prossimo capitolo in uscita gratuitamente su MangaPlus.

Non solo One Piece: altri Highlights di Shonen Jump

Con l’arrivo di Midoriya sul campo di battaglia, sembra che My Hero Academia stia entrando nel suo climax definitivo.

Deku, dopo aver visto lo stato di Bakugou, mostra la piena potenza dell’One for All e dei quirk dei predecessori che lo hanno posseduto. Combinandoli, riesce a sferrare colpi decisivi al corpo di Shigaraki, posseduto dall’All for One.

Diversa la situazione in Black Clover, l’altra opera di lungo corso di Jump. Qui, Asta ha appena iniziato il suo percorso di allenamento che lo porterà a battersi alla pari con il nemico finale dell’opera, un Julius Nova corrotto.