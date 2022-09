One Piece: compare Vegapunk? | Jump Highlights

One Piece continua a stupire, con la rivelazione del personaggio di Vegapunk, da molti attesa per anni, e della sua isola, Egghead. Ma si tratta davvero di lui, o lei?

Rufy e la sua ciurma hanno lasciato Wano, e si dirigono presso un’isola invernale. In mare ritrovano Jewelry Bonney, una supernova della generazione peggiore, e, nel tentativo di salvarla, Rufy, Chopper e Jinbe si separano dagli altri.

Una volta giunti a riva, Bonney spiega che il gruppo si trova a Egghead, l’isola dove lavora il famoso scienziato Vegapunk. Nel frattempo, gli altri Mugiwara vengono proprio salvati da lui, anzi da lei: a bordo di un enorme mecha, Vegapunk appare come una ragazza giovanissima, ma che parla come un anziano. Ma sulla sua tuta compare il numero “02“.

Il nuovo capitolo di One Piece, come sempre disponibile su MangaPlus con la versione ufficiale, mantiene alta l’eccitazione trai lettori. Dopo la mossa dei rivoluzionari, e la conseguente distruzione di Lulusia per mano di quella che sembra essere un’Arma Ancestrale, con il 1061 Oda rivela l’aspetto di uno dei personaggi più chiacchierati degli ultimi decenni. Ma quel famigerato numero sulla tuta getta il dubbio sulla vera identità di Vegapunk.

One Piece è a un punto di svolta

Considerando che anche il mecha pilotato da Vegapunk e lo squalo che attacca la Sunny hanno dei numeri, è naturale pensare che anche il corpo stesso della scienziata sia cibernetico. A questo punto, resta da chiedersi se il vero Vegapunk lo stia pilotando a distanza, oppure se abbia trasferito la sua coscienza in esso, lasciando un corpo vecchio e fragile.

In ogni caso, Oda aveva dichiarato tempo fa che Vegapunk, quando sarebbe comparso, avrebbe rivelato importanti informazioni sui Frutti del Diavolo. In questo capitolo, l’esistenza e la maledizione di essi ci viene ricordata, con la Sunny che si ribalta, e tutti i fruttati della ciurma annegano impotenti, salvati solo dai non fruttati.

One Piece entra a grandi passi nell’ultimo arco narrativo, come Oda ha più volte annunciato. Mancano pochi anni alla fine di quest’epopea, e i nodi più importanti stanno per venire al pettine. La reazione della comunità al pensiero è mista, ma non c’è dubbio che One Piece continui a stupire ogni volta che viene pubblicato.