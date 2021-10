One Piece, arriva la Marina | Jump Highlights

Prima della consueta pausa di una settimana, One Piece ci mostra le navi della Marina che si dirigono a Wano. In My Hero Academia, Shigaraki affronta Star and Stripe

La copertina di Weekly Shonen Jump di questa settimana è dedicata al manga re della rivista, One Piece. La battaglia di Wano, infatti, infuria e si dirige alla sua conclusione, ma un nuovo pericolo per i nostri si sta approcciando all’isola.

Come già sapevamo, la CP0 sta osservando attentamente le mosse dell’alleanza Rufy-Law-Kidd. E, soprattutto, da molto vicino, in una stanza nascosta del castello di Onigashima. Dopotutto, gli agenti del governo avevano un rapporto stretto con Kaido e Orochi, e, di fatto, il controllo sull’isola grazie agli accordi di produzione ed export di armi e materiali sottobanco.

Dal quartier generale, il neo-membro del gruppo Rob Lucci fa sapere che, nel caso Kaido cadesse, il Governo Mondiale non intende cedere il controllo di Wano. Le navi della Marina sono già in viaggio verso la terra dei samurai, pronte a sorprendere i pirati già provati dalla battaglia.

Come se ciò non bastasse, è ovvio che Lucci e Kaku non vogliono lasciar scappare la preziosa Nico Robin.

Il sogno di Oden di aprire il paese rischia di tramutarsi in un incubo, con queste navi nemiche all’orizzonte. Come riusciranno i Mugiwara a salvare la situazione?

Non solo One Piece: altri highlights di Shonen Jump

La volta scorsa, vi abbiamo raccontato della nuova eroina apparsa in My Hero Academia, la numero uno degli USA, Star and Stripe.

Anche se non ci è noto il suo quirk, non era difficile immaginare che fosse qualcosa di grande interesse per l’All for One. E infatti quest’ultimo non perde tempo, mandando Shigaraki e i nomu ad intercettare l’eroina quando ella si trova ancora in viaggio. Se i villain mettono le mani sul suo quirk, la guerra sarà praticamente terminata.

Evento inaspettato e nefasto anche in DR. STONE, dove la Medusa in possesso del team scientifico, che doveva essere conservata affinchè non rappresentasse un pericolo, si attiva senza apparente motivo, pietrificando anche Gen. La speranza è che il suo raggio di azione sia limitato, o per il mondo di pietra non c’è speranza.

Come sempre, potete leggere i capitoli più recenti dei manga più popolari sul sito ufficiale MangaPlus.