Nerone di Alberto Angela è il saggio più venduto della settimana di Natale

Nerone di Alberto Angela si aggiudica la medaglia d’oro del saggio più venduto nella settimana di Natale. Il libro, edito Harper Collins e uscito il 9 dicembre, ultimo titolo della trilogia legata proprio all’imperatore in questione, è arrivato primo nella classifica settimanale dei saggi più venduti, grazie probabilmente a una combinazione di regali di Natale e fama dell’autore, il noto divulgatore Alberto Angela, appunto, famoso anche per programmi televisivi come Ulisse, il Piacere della Scoperta. Nella classifica generale Nerone è invece al secondo posto, preceduto da La casa delle luci di Donato Carrisi.

Alberto Angela, Nerone come non lo avete mai letto

Nerone è, come detto, il terzo libro di una trilogia legata alla persona dell’imperatore, quinto nella linea di successione imperiale e ultimo discendente della dinastia Giulio-Claudia. La sua figura è sicuramente ricordata dai più per essere stata storicamente molto controversa, tant’è che a lui si attribuisce il devastante incendio di Roma del 64 d.C. e di aver indotto al suicidio il filosofo Seneca, accusato di cospirare contro di lui. Quello che però Alberto Angela si promette di fare in questo ultimo volume è una narrazione totalmente diversa da quella a cui siamo abituati: Angela propone una nuova chiave di lettura su Nerone, raccontando il suo impero e la preziosa eredità che ci ha lasciati, il tutto accompagnato da una illustrazione inedita di Milo Manara, che ha voluto rappresentare Nerone seguendo le parole di Alberto Angela.

