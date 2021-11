My Hero Academia: l’addio a Star and Stripe | Jump Highlights

Il nuovo capitolo di My Hero Academia è intitolato “Parting Gift”, il dono che Star and Stripe, morendo, fa al mondo: ritardare l’ascesa dell’All for One. Inizia un nuovo gag-manga firmato Ihara, Protect me, Shugomaru!

Lo scontro tra All for One e Star and Stripe si è concluso in modo tragico. L’eroina discepola di All Might non ha potuto sconfiggere l’avversario, finendo per avere il proprio potentissimo quirk rubato.

Rendendosi conto che, con un quirk come New Order in suo possesso, l’All for One sarebbe stato inarrestabile, Star and Stripe compie un ultimo, disperato gesto. Ordinando al proprio quirk di rivoltarsi contro gli altri, causa subito danni ingenti all’interno del corpo di Shigaraki.

Il villain riesce a salvarsi all’ultimo, donando il quirk alla prima persona che trova, un criminale evaso. New Order quindi non può essere ancora utilizzato dall’All for One, ma rimane comunque in circolazione, in mani non sicure.

Appresa la notizia della morte di Star and Stripes, i governi del mondo decidono di ritirare i propri eroi, e non aiutare più il Giappone. Adesso, Midoriya e gli altri hanno poco più di una settimana per trovare e sconfiggere Shigaraki prima che l’All for One sia completamente asceso.

Non solo My Hero Academia: inizia Protect me, Shugomaru!

Questa settimana Shueisha introduce un altro nuovo titolo nella sua scuderia, come sembre reperibile su MangaPlus. Si tratta di Protect me, Shugomaru!, un manga scritto e disegnato da Daiki Ihara.

Ihara è un veterano dei gag-manga, con lavori che predano i primi anni dieci. Questa sua nuova opera si inserisce in perfetta continuità con il suo curriculum, mostrandosi come un titolo senza pretese in nessun campo.

Le premesse sono semplici: Sanagi è una giovane rampolla dell’alta società che deve iniziare la scuola. Essendo bersaglio di tentativi di assassinio, le viene assegnata una guardia del corpo, Shugomaru. Il ragazzino ha solo dieci anni e uno zelo eccessivo nello svolgere il suo lavoro, causando più danni che altro.

Il primo capitolo di Protect me, Shugomaru! non ha nulla di originale, e non lascia forti impressioni, neanche sotto il profilo del divertimento. Anche nel campo dei manga basati sulle gag, su Shonen Jump ci sono titoli che funzionano molto meglio, come Witch Watch e Magu-chan: God of Destruction.

Sulla rivista, i gag-manga, a differenza dei battle shonen, possono continuare per molto tempo, anche quando non performano al top. Protect me, Shugomaru!, quindi, potrebbe continuare, ma il suo biglietto da visita non sembra garantirgli il podio dei titoli.