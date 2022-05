My Hero Academia: finale dello scontro tra Shoto e Dabi

My Hero Academia torna tra le pagine di Shonen Jump, dove scopriamo l’esito dello scontro fraticida tra Shoto e il villain Dabi. Copertina dedicata a Witch Watch

Dabi avvolge l’intero campo di battaglia nelle sue fiamme infernali, ma Shoto ha perfezionato una tecnica in grado di batterlo. Seguendo una via diversa da quella pensata dal padre per combinare fiamme e ghiaccio, Shoto crea delle fiamme fredde, usando il suo cuore come punto d’incontro tra la parte destra e sinistra del corpo.

Dabi, consumato dalle sue stesse fiamme, sostiene che lui e Shoto sono due linee che non si incontreranno mai, ma quest’ultimo è pronto a smentirlo. Con il suo attacco finale, non solo sconfigge il fratello, ma lo salva dal suo stesso calore bruciante.

My Hero Academia torna in grande stile su Shonen Jump e su MangaPlus, dopo ben un mese di pausa per l’autore Kohei Horikoshi. Con la sconfitta di Dabi, la saga, e quindi l’opera, è sempre più vicina alla sua conclusione.

Non solo My Hero Academia: altri highlights di Shonen Jump

Witch Watch di Kenta Shinohara conquista la copertina della rivista, confermandosi una novità in ascesa. Il manga è una commedia con uno stile di comicità unico e molto ricercato. Shinohara è riuscito a creare una base solida per la sua opera, una trama semplice che vede una serie di personaggi eccentrici vivere sotto lo stesso tetto.

Nonostante le gag spesso siano fortemente incentrate sulla cultura nipponica, Moi, Niko e gli altri hanno tutte le carte in regola per essere apprezzati anche all’estero. Vedremo se sarà questo il caso.

One Piece ci regala forti emozioni con il colpo definitivo che Rufy sferra a Kaido, ponendo probabilmente fine allo scontro e alla saga più lunga di sempre. Non lo sapremo per altre due settimane, poichè Oda si prederà la consueta pausa.