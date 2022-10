Migliori scrittori, romanzi di casinò e scommesse: letteratura ludica per divertirsi e riflettere

Il gioco inteso come ipotesi “antropo – ludica” dell’essere umano ha origine molto antiche che risalgono alle prime religioni politeiste nate nel mondo

Sono tantissimi i miti e le leggende che narrano di scommesse dell’uomo contro gli Dei, compresi i loro capricci, vendette, veri e propri giochi con l’esistenza.

Prima della regolamentazione dei casino online il mondo delle scommesse e del gioco consisteva nel vivere realmente l’esperienza, attraverso un viaggio, incontri di persone e giocatori, toccare il tavolo e le fiches. Da questo mondo empirico sono nate nel tempo tantissime opere letterarie, che hanno descritto il mondo dei casinò e delle scommesse. Ecco quali sono i romanzi migliori dedicati alle scommesse e ai casinò.

La Grande Scommessa

Tutti conosciamo il film omonimo che ha raccontato la più grande crisi del mondo finanziario del 2007 – 2008, quella immobiliare, ma in pochi sanno che la pellicola è tratta da un libro che narra di eventi realmente accaduti.

Una coppia di giovani parte da un garage investendo 100000 dollari e arrivando ben presto ad aumentare i loro guadagni, si aggiungono a loro un trader arrogante e diverse personalità sopra le righe, e studiando il mercato immobiliare scoprono dei buchi di sistema e decidono proprio di scommette contro questo sistema per guadagnarci. Se nei primi mesi vengono presi per pazzi e rischiano di perdere milioni di dollari, quando scoppia la bolla immobiliare del 2007 diventano gli uomini più ricchi della Terra. Questa è la più grande scommessa mai vinta.

Il Giocatore di Dostoevskij

Il più grande scrittore per quanto riguarda la descrizione della psicologia dei personaggi dei suoi romanzi, amante sfrenato dei casinò, non poteva non scrivere un romanzo su quel mondo ancora giovane, infatti, a quel tempo i casinò si contavano sulle dita e si trovavano tutti in Europa: Venezia, Montecarlo, Baden.

Sui siti come Betfair blackjack è possibile trovare tantissime slot ispirate all’opera di Dostoevskij, e questo romanzo non poteva che nascere da una scommessa con l’editore. La posta in gioco erano i diritti del libro più una somma di denaro, a patto che Dostoevskij fosse riuscito a scrivere il romanzo in 1 mese. Il talento russo impiegò circa 4 settimane e vinse la sua scommessa, ovviamente, il denaro gli serviva per pagare i debiti di gioco: ironia beffarda o destino sornione? Questo è sicuramente il miglior romanzo per gli appassionati di casinò, in cui vengono descritti con una precisione inaudita tutte le tipologie di giocatore: il truffatore, l’aristocratico, il nobile, il povero, il galantuomo e così via.

Charles Bukowski

Non esiste romanzo e raccolta di racconti di Charles Bukowski che non sia densa di scommesse ippiche, puntate sulla boxe, sul football e sul baseball o qualche puntatina nei casinò più malfamati di Los Angeles.

Tutta la vita del “Vecchio Sporcaccione” così come la sua letteratura, è un’eterna scommessa sugli underdog dell’esistenza, in una vittoria che comprime esistenzialismo e situazione grottesche fino a farle esplodere in Storie di Ordinaria Follia tra racconti deliranti e ricchi di humor nero. Leggere questo scrittore significa scommettere sempre, pagina dopo pagina. Sicuramente è diventato un vero marchio della scommessa e del gioco.