Andiamo a vedere insieme i migliori albi illustrati per bambini per il mese di maggio. Tre consigli per far divertire i più piccoli tramite la lettura

La lettura, si sa, è importante: apre la mente, aiuta nel linguaggio, rilassa, migliora la scrittura.

Quando, però, si tratta di leggere ai bambini la cosa diventa un po’ più complicata perché entra in gioco anche l’aspetto educativo.

Ogni fascia di età richiede varie tipologie di libri. Per i più piccoli gli albi illustrati sono quelli più indicati. Tramite le immagini, il bambino riesce a comprendere maggiormente e a seguire con più attenzione la storia. Sebbene, inizialmente, il bambino possa sembrare incapace di comprenderla. Ecco allora per voi i tre albi illustrati per bambini, consigliati per il mese di maggio.

Migliori albi illustrati per bambini di Maggio 2021 | Consigli di lettura

Cometè di Alice Caldarella

Uscito nelle librerie a febbraio di quest’anno Cometè è un libro tenero, come la protagonista d’altronde, che ci apre le porte del cuore di questa timida bambina.

Impaurita dal mondo esterno comincerà un viaggio insieme al suo gatto rosso. In questo percorso riuscirà a superare le proprie paure e rimarrà stupita da ciò che la vita può offrire se si è pronti a mettersi in gioco.

Un percorso di crescita interiore che ci ricorda quanto possiamo essere luce nel buio: comete, come te e come gli altri.

Età consigliata: 4 anni

Un sassolino nel cuore di Sara Trofa e illustrazioni di Simona Mulazzani

Tre amici animali che provano a comprendere il loro cuore, appesantito da un piccolo sasso che proprio non vuole andare via.

Questo albo ci ricorda che anche i bambini possono provare tristezza e malinconia e che, proprio perché piccoli, risulta loro difficile riuscire a comprendere emozioni del genere.

Noi adulti non possiamo fare altro che aiutarli ad affrontare e superare queste strane sensazioni attraverso il calore della famiglia.

Età consigliata: 3 anni

Mostro del pisolino di Lorena Dolci e illustrazioni di Amalia Caratozzolo

Il protagonista di questa storia è un bambino che ad’ogni pisolino della mamma deve vedersela con un mostro. Un mostro che, a differenza degli altri, non attende la notte per uscire.

Fondamentale è il momento in cui decide di venir fuori questo mostriciattolo, ovvero, quando la figura materna smette di prendersi cura del bimbo.

Una metafora, questa, che sta a indicare quanto sia difficile iniziare a staccarsi dalla famiglia e raggiungere l’indipendenza.

La storia si conclude con l’abbraccio della madre che, nonostante tutto, sarà sempre presente. Parte fondamentale della storia sarà un giochino, denominato “il giochino delle ore”. Questo gioco fatto con la mamma insegna a dare il giusto valore al tempo e porta a comprendere quanto questo sia soggettivo e quanto scorra veloce quando ci si diverte per poi rallentare nei momenti tristi.

Età consigliata: 4 anni

Eccoci qui, per il mese di maggio, i nostri consigli sui migliori albi illustrati per bambini terminano qui. Appuntamento al prossimo mese!

Mi raccomando, non smettete mai di leggere ai vostri bimbi. Leggere loro: libri, albi, favole e fiabe equivale a istruirli, prepararli alle emozioni, alla vita e anche alla sofferenza.

Oltretutto servirà a stimolare la loro intelligenza, l’ascolto e l’osservazione. Per l’adulto invece, così facendo, sarà più facile consolidare il legame affettivo con il proprio bambino. Cosa state aspettando?

Buona lettura!