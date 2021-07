Migliori albi illustrati per bambini a luglio 2021 | Consigli di lettura

Andiamo a vedere insieme i migliori albi illustrati per bambini per il mese di luglio. Tre consigli per far divertire i più piccoli tramite la lettura

La lettura, si sa, è importante: apre la mente, aiuta nel linguaggio, rilassa, migliora la scrittura.

Quando, però, si tratta di leggere ai bambini la cosa diventa un po’ più complicata perché entra in gioco anche l’aspetto educativo.

Ogni fascia di età richiede varie tipologie di libri. Per i più piccoli gli albi illustrati sono quelli più indicati. Tramite le immagini, il bambino riesce a comprendere maggiormente e a seguire con più attenzione la storia. Sebbene, inizialmente, il bambino possa sembrare incapace di comprenderla. Ecco allora per voi i tre albi illustrati per bambini, consigliati per il mese di luglio.

Migliori albi illustrati per bambini di luglio 2021 | Consigli di lettura

Posso guardare nel tuo pannolino? di Guido Van Genechten

Il protagonista è un topolino che chiede di guardare nei pannolini degli altri amici animali ma quando arriva il suo turno si rende conto di non averlo sporcato. Il suo pannolino è bianco, pulito e vuoto perché ha imparato a farla nel bagnetto.

È il libro perfetto per agevolare lo spannolinamento.

Età consigliata: 2 anni

Nel paese dei mostri selvaggi di Maurice Sendak

Considerato quasi un classico della letteratura dell’infanzia ormai sembra difficile immaginare fosse considerato “pericoloso” non appena uscì.

Racconta di un bambino che decide di vivere un’avventura tra i mostri selvaggi dopo aver litigato con i genitori. Ciò che colpisce sono le illustrazioni però! L’autore ha infatti vinto la Caldecott Medal con i suoi disegni.

Età consigliata: 5 anni

Cipì di Mario Lodi

Un passero che scopre il mondo ed una storia che incanta da anni. Scritto da un maestro della letteratura per l’infanzia ed illustrato dai suoi ragazzi per creare un piccolo gioiello.

Età consigliata: 4 anni

Età consigliata: 4 anni

Eccoci qui, per il mese di luglio, i nostri consigli sui migliori albi illustrati per bambini terminano qui. Appuntamento al prossimo mese!

Mi raccomando, non smettete mai di leggere ai vostri bimbi. Leggere loro libri, albi, favole e fiabe equivale a istruirli, prepararli alle emozioni, alla vita e anche alla sofferenza.

Oltretutto servirà a stimolare la loro intelligenza, l’ascolto e l’osservazione. Per l’adulto invece, così facendo, sarà più facile consolidare il legame affettivo con il proprio bambino. Cosa state aspettando?

Buona lettura!