Look Back, la nuova maxi one-shot di Tatsuki Fujimoto

In attesa della seconda parte di Chainsaw Man, Tatsuki Fujimoto ci sorprende con una one-shot originale di ben 140 pagine, intitolata Look Back. Un commovente racconto sul significato del disegnare manga

Il numero di questa settimana di Weekly Shonen Jump contiene una vera e propria gemma, firmata Tatsuki Fujimoto.

L’autore, dopo l’esordio con Fire Punch, ha raggiunto la popolarità con Chainsaw Man, un successo unico nel suo genere, e il cui trailer dell’anime ha già generato un hype considerevole. Al punto che Fujimoto ha dovuto aggirare le proprie stesse intenzioni di terminare l’opera in tempi brevi, mettendosi invece all’opera per una seconda parte.

Ed è proprio nello spazio tra le due parti di Chainsaw Man che Fujimoto ci propone Look Back, una one-shot stand alone di ben 140 pagine. Un’opera semplice, con pochi dialoghi, in pieno stile dell’autore. Eppure, la storia di queste due ragazze che non hanno altro che il disegno nella vita è sufficiente ad emozionare. Come sempre, potete leggerla gratuitamente su MangaPlus.

La dolceamara storia di Look Back

La protagonista è Fujino, una ragazzina delle elementari che gode di grande popolarità grazie alle strisce da quattro vignette che disegna per il giornalino scolastico. Per lei è solo un passatempo, e pensa che passare tutta la vita a un tavolo da disegno sarebbe terribile.

La situazione cambia quando Kyomoto, una compagna di scuola che però vive da ikkikomori, inizia a sua volta a sottoporre le proprie strisce. Ella è molto più brava di Fujino, e la cosa urta il suo ego, cosicchè finisce per impegnarsi nel disegno, rinunciando a tutto il resto. Quando le due ragazze si incontrano, inizia a dipanarsi per loro un destino che ha in serbo tante cose, alcune meravigliose, altre terribili. Può un fumetto, che con la sua permanenza attraversa il tempo, cambiare questo destino?

Loock Back è un’opera che grida “Tatsuki Fujimoto” da ogni parte, pur essendo scevra dalla violenza shonen tipica dei suoi lavori. C’è una sospetta autoreferenzialità nella one-shot, a partire dai nomi dei protagonisti (Fujino+Kyomoto=Fujimoto?).

Più di tutto, è tipico dell’autore il messaggio dell’opera, crudo e realistico, ma non cinico. Disegnare non è divertente, è faticoso, ed è una grandissima rinuncia alla vita; ma val la pena che venga fatto, perchè il messaggio di ciò che crei può cambiare la vita di qualcuno, e letteralmente salvarlo.

Questo semplice ma immenso titolo consacra definitivamente Fujimoto come grande sensei, il cui operato di certo sarà centrale nel mondo del manga negli anni a venire.