Le Cronache del Lupo disponibile su tutte le piattaforme digitali

Èuscito su tutte le piattaforme digitali il romanzo fantasy di Alessandro Zurla Le Cronache del Lupo, un’avvincente storia e un omaggio al genere Sword&Sorcery. Scopriamo insieme di cosa si tratta

Il romanzo Le Cronache del Lupo di Alessandro Zurla è online su tutte le piattaforme digitali di lettura; il libro narra di Lupo di Ferro, un Cercatore di oggetti preziosi a caccia di imprese. Le cronache del lupo è un mix di fantasy e horror ricco d’azione, in cui i personaggi vengono ben caratterizzati senza però diventare banali; un romanzo intrigante che tocca argomenti di carattere universale, come il potere e la compassione.

L’autore, Alessandro Zurla, parla de Le Cronache del Lupo come un libro che nasce soprattuto per divertimento, un piccolo omaggio al genere Sword&Sorcery in cui l’autore ha riunito alcune sue passioni, quali le ambientazioni medievali, il fantasy “sporco” e l’horror.

Controcorrente rispetto alla tendenza moderna di realizzare opere di fantasia dalla smisurata prolissità, siano esse libri o film, ho sfruttato il mio percorso di formazione come attore per arrivare all’essenza di quello che volevo creare: un equilibrio tra azione e significato. Penso infatti che anche nelle storie di fantasia sia interessante avere una direzione sotterranea, un tema da esplorare su cui venga voglia, eventualmente, di riflettere. E sempre parlando di attori, resto dell’idea che quello che ci rimane più impresso di una storia siano i personaggi che la popolano: con Lupo di Ferro e i suoi compagni d’avventura ho cercato di dar vita a protagonisti e antagonisti ugualmente intriganti. Alla fine dei conti che io sia riuscito o meno nei miei intenti rimane da tutto dimostrare ma, come si suol dire, quello che conta è il viaggio e il piacere che si prova nel percorrerlo! Alessandro Zurla

Le Cronache del Lupo: la trama

Il romanzo di Alessandro Zurla racconta le vicende di Lupo di Ferro un Cercatore di oggetti preziosi a caccia di imprese che possano fruttargli qualcosa e sfide che mettano alla prova le sue abilità di guerriero.

Un giorno il protagonista, insieme con il suo compare Stigo, accetta un incarico, senza sapere che esso nasconda in realtà pericoli più grandi di quanto i due possano immaginare. Mentre dalle profondità della terra si risvegliano creature terribili, una donna misteriosa coinvolge Lupo di Ferro in una guerra più grande di lui, nella quale delle forze oscure faranno di tutto per annientarlo.

Conosciamo Alessandro Zurla

Nato a Bologna nel 1982, Alessandro Zurla ha studiato recitazione presso l’Accademia 96, dove fa le sue prime esperienze sul palco. Esordisce come doppiatore in piccoli ruoli per alcuni film di Pupi Avati. Nel 2007 si trasferisce a Milano, dove prosegue tutt’ora l’attività di doppiatore professionista dando la voce a personaggi di cartoni, film, telefilm e videogiochi. Approfondisce gli studi attoriali con l’insegnante Michael Rodgers e partecipa, per la sua regia, a spettacoli basati su testi di Tennessee Williams.

Dal 2017 collabora, insieme al musicista Michele Bacci, al progetto Dantemotivo: un’esperienza musicale in cui una colonna sonora sinfonica accompagna i versi dell’Inferno Dantesco. Da sempre appassionato di mondi fantastici e di arte , pubblica con Delos Digital il suo primo romanzo: Le Cronache del Lupo.

