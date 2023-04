La storia tra le righe: la letteratura storica arriva a Legnano

La Storia fra le righe è il nuovo festival della letteratura storica che si terrà per la sua prima edizione a Legnano. Previsti incontri dedicati a grandi e piccini

La Storia tra le righe è il nuovo festival letterario di letteratura storica, organizzato nella sua prima edizione da Fondazione Palio e dal Comune di Legnano; l’evento si terrà dal 14 al 16 aprile. Nel comune della provincia di Milano verranno organizzati incontri legati alla storia antica, moderna e contemporanea che varieranno dalla narrativa alla saggistica, tramite laboratori per i bambini ma anche eventi per ragazzi e adulti.

Dal sito della Fondazione Palio si legge come l’obiettivo del progetto sia rendere Legnano un polo di attrazione della narrativa storica, nella speranza di trasformare il comune in una fucina di idee per appassionati e appassionate dell’ambito. Legnano è in effetti una città antichissima, di cui si hanno notizie già dal I millennio a.C., ed è l’unica città insieme a Roma ad essere esplicitamente citata nell’inno nazionale italiano.

La storia tra le righe: il programma completo

Il Festival La storia tra le righe vedrà un programma nel quale si prevedono incontri con autori in tutto l’arco delle giornate: le mattine di sabato e domenica saranno dedicate a incontri accademici organizzati con l’Università Cattolica del Sacro Cuore e con la Statale di Milano; nelle stesse giornate, ma durante il mattino, sono poi previste attività a tema storico per i più piccoli, con laboratori dedicati; nei pomeriggi e nelle serate di venerdì e sabato, infine, saranno organizzati incontri con autori di narrativa e saggistica storica fra i più noti e amati dal pubblico italiano. Qui potrete trovare il programma completo dell’evento.

