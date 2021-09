La scuola cattolica di Edoardo Albinati ha vinto il Premio Strega nel 2016 e il 7 ottobre uscirà nelle sale in una trasposizione cinematografica già promettente

È stato presentato al cinema di Venezia 2021 fuori concorso. La scuola cattolica ricostruisce la vita dei ragazzi del delitto del Circeo.

La trama de La scuola cattolica, il Premio Strega 2016 diventa un film

Siamo negli anni Settanta a Roma. In una scuola privata, una delle più rinomate, sembra non possa accadere nulla di male. Eppure, per motivi sconosciuti, tre ex alunni si rendono protagonisti di uno dei più grandi massacri della storia italiana.

Il film segue i passi del romanzo, scritto da uno dei compagni di classe dei tre assassini, e narra i preliminari del delitto.

È un film onesto ma non morboso, anche rispettoso nei confronti dei familiari delle vittime, che analizza il genere sessuale maschile.

La gioventù raccontata nasce da violenze quotidiane legate a ricche famiglie, colte ma distratte. Famiglie abituate a colmare i vuoti con il denaro, a risolvere problemi nascondendoli, legate all’oggetto e al valore piuttosto che ai sentimenti. Famiglie non abituate a mostrare affetto, forse perché sempre state in grado di ottenere la qualsiasi senza alcun problema.

I figli di queste generazioni non riescono a dividere il bene dal male perché non sono stati educati, perché sono stati abituati ad ottenere tutto senza alcuna difficoltà e, nel momento in cui vengono privati di qualcosa, non esitano ad agire per averla. A loro tutto è dovuto ma la vita non si può comprare con i soldi.

I ragazzi sono dipinti con un’ambiguità morale causata dall’impunibilità, inadempimento e inosservanza delle regole protagonisti delle loro esistenze, in quello che era un perbenismo di superficie.

Il cast de La scuola cattolica

Il cast è ricco di attori conosciuti, più o meno affermati: Benedetta Porcaroli, Riccardo Scamarcio, Valentina Cervi, Valeria Golino, Luca Vergoni, Francesco Cavallo e Giulio Pranno.

Il caso

Il delitto del Circeo è avvenuto a San Felice a Circeo tra il 29 e il 30 settembre 1975. Gianni Guido, Angelo Izzo e Andrea Ghira rapirono, violentarono e torturarono due giovani ragazze Donatella Colasanti e Rosaria Lopez.

I tre responsabili erano di ricca famiglia mentre le due ragazze provenivano da famiglie residenti nel quartiere romano Montagnola. Conobbero due dei ragazzi pochi giorni prima del rapimento e furono attirate con l’inganno ad un ulteriore appuntamento che le porterà a subire per più di un giorno e una notte sevizie e violenze.

Rosaria fu poi annegata nella vasca del bagno. Donatella sopravvisse ad uno strangolamento ma nel cercare di chiamare e di chiedere aiuto fu colpita con una spranga e si finse morta.

Vennero rinchiuse nel bagagliaio di una macchina e, al momento opportuno, Donatella ferita ma creduta morta riuscì a farsi notare e a chiedere aiuto, salvandosi.

Autore de La scuola cattolica, il Premio Strega 2016 diventa un film

L’autore del romanzo è Edoardo Albinati, nato a Roma nel 1956. Ha frequentato il Liceo classico San Leone Magno, dove è ambientata la storia e fu addirittura compagno di classe di uno degli assassini.

È traduttore, sceneggiatore e scrittore, vincitore del Premio Strega 2016.