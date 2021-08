La letteratura per l’infanzia racchiude un’importante gamma di stili, tematiche e livelli diversi che rendono il genere non solo vasto ma anche non paragonabile con le tipologie in esso contenute

Sono libri per bambini quelle produzioni letterarie che si concentrano sull‘immedesimazione del lettore per veicolare i vari messaggi morali o didattici. Proprio questo rappresenta lo stimolo alla base della nascita della letteratura per l’infanzia.

Come nasce| La letteratura per l’infanzia: un manuale per studiarne le origini

Il primo genere letterario, seguendo il filo dei messaggi morali e didattici, è la favola. Nonostante le sue origini siano controverse, è indubbio il fatto che la declinazione verso il pubblico giovane sia la naturale collocazione dei primi racconti morali.

La favola, infatti, non è altro che un racconto morale. Nata in Egitto nel XII secolo a.C , conosce lo splendore con Esopo e Fedro. A differenza dei componimenti greci sulla tragedia o l’epica, la favola era fin da subito indirizzata ai bambini. Anche a causa delle narrazioni brevi risultava facilmente comprensibile per un pubblico giovane.

I protagonisti delle favole erano perlopiù animali che rappresentavano vizi e virtù umane e grazie ai quali si insegnavano i segreti della natura umana.

Dalla favola alla fiaba

Spesso la fiaba viene confusa con la favola, in realtà però, la fiaba è la somma di antiche tradizioni popolari e mostra caratteristiche completamente diverse da quelle della favola.

La fiaba, infatti, è un racconto ben strutturato e molto più lungo rispetto al racconto breve che è la favola. Qui il messaggio morale è molto più nascosto e meno evidente rispetto alle favole e l’elemento magico risulta di spicco. Questo rende le fiabe una forma di intrattenimento molto più complesso e forte.

Storicamente è possibile ricondurre le fiabe a cavallo tra il diciottesimo e diciannovesimo secolo. Il motivo era collegato ai primi poeti romantici che spinsero gli autori a raccogliere ed elaborare i racconti emotivi. Tale successo, soprattutto grazie a Perrault, i fratelli Grimm ed Andersen, portò alla produzione di fiabe non per forza legate alla tradizione.

Il cosiddetto “secolo breve” (prima guerra mondiale- 1914 / crollo dell’Unione Sovietica- 1991) vide una lenta morte delle fiabe e una nascita della vera e propria letteratura per l’infanzia moderna.

Letteratura per l’infanzia moderna

Lo stravolgimento dei canoni estetici dell’800 e la nascita di nuove avanguardie sono stati i motivi principali dello sviluppo di alcune figure come l’illustratore per l’infanzia. Si scopre in questo modo un universo nuovo in grado di rivolgersi ai bambini con il linguaggio della modernità.

Il mutamento di prospettive sociali, affermatosi dagli anni ’60 del vecchio secolo, ha posto la genitorialità al centro contribuendo al successo della letteratura per l’infanzia. A partire dal dopoguerra la figura della “mamma” o del “papà” inizia a venire considerata una vera e propria professione, così come il modo in cui i figli vengono educati.

Tutto ciò ha posto il bambino al centro del mercato editoriale e ha portato alla genesi di nuove storie e nuovi generi letterari.

Tutte le opere per l’infanzia, dalla prima in ordine cronologico all’ultima, sono unite dal filo che ne definisce lo scopo: l’educazione e la crescita del piccolo lettore.

La letteratura per l’infanzia di P.Boero e C. De Luca

Questo volume ricostruisce e contestualizza le vicende dell’editoria per bambini in un’ottica politica, sociale ed economica. È diviso cronologicamente e, capitolo dopo capitolo, vengono presi in esame vari temi legati alla letteratura per i più piccoli.