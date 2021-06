Ikigai, lo scopo della vita: 5 libri che ci aiuteranno a trovarlo

Ikigai è una parola giapponese che significa “ragione d’essere”. Secondo la cultura giapponese tutti ne abbiamo uno ma come possiamo trovarlo? Vediamolo insieme

Il termine Ikigai non è traducibile in italiano. Ikiru vuol dire vivere mentre kai indica uno scopo. Volendo dunque parafrasare il termine diremmo che, tradotto, vuol dire “lo scopo della vita”. Cosa ci fa svegliare al mattino? Perché facciamo quello che facciamo?

Gli ultracentenari di Okinawa

Al mondo ci sono cinque aree geografiche dette zone blu. Sono aree in cui la vita media degli abitanti è superiore a quella mondiale. La prima tra tutte è Okinawa.

Sull’isola giapponese di Okinawa si contano circa ventiquattro centenari ogni centomila abitanti. La loro cultura è stata dunque studiata a lungo per cercare di capire la ragione dietro questa inspiegabile longevità. Gli abitanti dell’isola vivono molto bene, seguendo una sana alimentazione e sviluppando sin da giovani un ottimo approccio con l’attività fisica. I loro segreti sono l’Ikigai, una forte ragione di vita, il cibo e l’amicizia (Moai). Qui non esiste la parola pensione, vista come un ritiro alla vita solitaria e triste ma tutti, anche i centenari, continuano a lavorare e a divertirsi.

Questo modo di vivere è ben lontano da quello occidentale perché noi siamo abituati a sviluppare un’idea precisa del futuro, del lavoro, senza preoccuparci di ciò che ci fa realmente stare bene. Pensiamo a ciò che verrà vivendo ciò che è adesso, non riuscendo a godere del presente neanche un po’. La pensione è una meta ma per stare bene serve uno scopo di vita, una ragione di essere.

Come raggiungere l'Ikigai?

Noi tendiamo a vedere la vita come una salita, una lunga gradinata dalla quale poter cadere, salire, scendere ma il metodo Ikigai vede la vita come un cerchio. Non si tratta, quindi, di scendere, salire o cadere ma di girare finché non si trova la strada giusta. Un ciclo vitale completo che ricopre varie aree della stessa importanza quindi senza alcuna priorità. Un progetto di vita che ci riporta alla giornata stessa, al presente, al motivo valido per alzarci la mattina e alla responsabilità di rendere unico quel giorno decidendo come iniziarlo.

Ciò che dobbiamo fare è unire i pilastri della nostra esistenza e racchiuderli in queste aree vitali. Ma quali sono queste aree? Passione (ciò che si ama fare), missione (ciò che serve), vocazione (ciò che si sa fare meglio), professione (ciò per cui si viene pagati). Quando vi sarà armonia, ovvero quando queste aree convergeranno, avremo raggiunto l’Ikigai, quindi la zona blu che sarà il senso della nostra vita.

I preconcetti della vita

Giorno dopo giorno veniamo trasportati dai preconcetti della vita. Nasciamo per seguire un piano preciso, per studiare, trovare un lavoro, creare una famiglia, invecchiare e trasmettere questi princìpi alle generazioni a venire perché così ci è stato detto, così ci è stato insegnato. Pensando ad un futuro migliore perdiamo di vista il presente, che è il vero motore di ciò che verrà, e non riuscendo a viverlo pienamente viviamo in un’eterna angoscia ed una crescente ansia per quello che è e sarà.

Il metodo Ikigai ci dice di fermarci giornalmente e domandarci cosa vogliamo veramente, cosa ci dicono passione, vocazione, missione e professione e cosa ci dice il nostro cuore affinché possiamo seguire lui e non le condizioni e convinzioni sociali.

5 libri consigliati

Ora che abbiamo approfondito abbastanza il termine e il metodo Ikigai, di seguito vi elenco alcuni libri che ne parlano:

Ikigai – Il metodo giapponese di Bettina Lemke

Ikigai – Ciò per cui vale la pena vivere di Sele Calloni Williams e Noburu Okuda Do

Il metodo Ikigai. I segreti della filosofia giapponese per una vita lunga e felice di Hèctor Garcia e Francesc Miralles

Il piccolo libro dell’Ikikai. La via giapponese alla felicità di Ken Mogi

IKIGAI: Il metodo giapponese per la felicità e per una vita degna di essere di Isato Takeda

Non ci resta che cercare il nostro Ikigai perché tutti ne abbiamo uno, dobbiamo solo continuare a girare!