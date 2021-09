La Giornata Internazionale della Pace è stata instituita il 30 novembre del 1981 dall’Assemblea Generale della Nazioni Unite

Ogni guerra è una guerra contro i bambini, i deboli, le donne, gli uomini. Ogni guerra è una guerra contro noi stessi.

La risoluzione del 7 settembre 2001 | Giornata Internazionale della Pace: 3 libri che ne parlano

Prima del 7 settembre 2001, la Giornata Internazionale della Pace si celebrava il terzo giovedì di settembre. Dalla risoluzione successiva, in quell’anno, venne istituito un solo giorno: il 21 settembre.

La risoluzione invitava tutti gli stati e le organizzazioni a commemorare e concentrarsi nella promozione di azioni educative, incoraggiando la consapevolezza pubblica, per sensibilizzare e cooperare per la pace globale.

Fu il prodotto della campagna di Jeremy Gilley e dell’organizzazione Peace One Day. Tramite essa il 21 settembre, da quell’anno in poi, oltre ad essere il giorno celebrativo della pace sarebbe stato anche quello del cessate il fuoco.

Lo scopo | Giornata Internazionale della Pace: 3 libri che ne parlano

Come abbiamo detto, la giornata ha lo scopo di educare, informare ed incoraggiare lo stop ai conflitti. Soprattutto in questo periodo, vuole far luce sulle guerre che attanagliano, privano gli adulti della libertà, i bambini dell’infanzia e molti della vita.

La pace è stata riconosciuta come un diritto nella Dichiarazione sul Diritto dei Popoli alla Pace del 1984. La voglia di salvare le generazioni future dalla guerra è stata la base che ha portato alla fondazione dell’ Organizzazione delle Nazioni Unite.

Il 60esimo anniversario dalla proclamazione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani ha sottolineato come la guerra privi l’uomo dei diritti e quanto la pace sia perciò fondamentale affinchè vengano rispettati.

Ci sono cose da non fare mai, né di giorno né di notte, né per mare né per terra: per esempio la guerra. Gianni Rodari

3 libri

La guerra delle campane di Gianni Rodari.

Una storia che parla di pace, di come la natura riesca a ribellarsi all’insensatezza dell’uomo trovando il modo di estinguere le guerre.

Akim corre di Claude K. Dubois.

La storia di Akim, la storia di tanti altri bambini che cercano asilo, che scappano dalla guerra, che urlano alla pace.

(in offerta su amazon.it) Akim corre Dubois, Claude K. (Author)

Il giorno che venne la guerra di Nicola Davies.

Storia vera di una bambina che fugge dalla guerra per arrivare in Europa con il sogno di studiare. Viene respinta da tutti ma non dai bambni della scuola che trovano il modo di studiare insieme a lei.

Non mi resta che augurvi una buona lettura, perchè leggere ed educare i bambini alla pace è il primo passo per un mondo migliore.