Dopo l’incredibile successo ottenuto nella quarta stagione di Stranger Things, Eddie Munson torna con uno spin-off, ma in un libro

L’ultima stagione di Stranger Things è stata un incredibile successo. Certamente la sua popolarità è dovuta agli storici personaggi da sempre presenti, come Undici, Steve, Dustin e tutti gli altri, entrati nel cuore dei fan grazie a caratteristiche che li rendono unici. Eppure ce n’è uno che, in pochissimo tempo, è riuscito ad ottenere lo stesso apprezzamento: Eddie Munson. La new entry si è da subito imposta per la sua simpatia e il suo carisma, entrando di diritto tra i personaggi più amati della serie, anche perché protagonista di uno dei suoi momenti più epici. In molti infatti ricorderanno l’ormai iconica scena in cui combatte, sulle note di Master of Puppets dei Metallica, l’esercito di pipistrelli di Vecna. Purtroppo però, nella quinta stagione, il futuro di questo personaggio è incerto, nonostante i fan chiedano a gran voce il suo ritorno, la sua presenza non è ancora stata confermata. Ma niente paura, perché Eddie Munson tornerà, anche se non in streaming. Scopriamo i dettagli.

Le origini di Eddie | Stranger Things: un libro spin-off racconterà le origini di Eddie Munson

Gli spettatori, curiosi di scoprire qualcosa in più sul simpatico metallaro di Hawkins, presto saranno accontentati. La storia delle sue origini sarà infatti raccontata in un libro prequel, che si ricollegherà agli eventi raccontati nella serie Stranger Things. Il racconto, scritto da Caitlin Schneiderhan, si intitolerà Stranger Things: Flight of Icarus e sarà ambientato nel 1984, due anni prima degli eventi narrati nella quarta stagione della serie. Il libro uscirà nelle librerie americane il 31 ottobre 2023, mentre non sappiamo quando uscirà in Italia. Flight of Icarus racconterà le avventure di Eddie, in particolare del suo incontro con Paige, un produttore musicale. Il ragazzo è in preda allo sconforto per non riuscire a raggiungere il suo sogno, a causa di problemi economici. Nel disperato tentativo di trovare una soluzione, finisce per entrare nei loschi giri d’affari di suo padre.

Le parole della scrittrice

Sono così entusiasta che i fan lo accompagnino nel suo viaggio per diventare un eroe, per sperimentare le decisioni disordinate e scomode che lo hanno portato a diventare il coraggioso disadattato che tutti conosciamo e amiamo. Eddie è sempre immancabilmente se stesso, questo ce lo rende irresistibile. In più incoraggia le persone intorno a lui a fare come lui. Chi non vorrebbe essere suo amico?

Sono state queste le parole entusiaste di Caitlin Schneiderhan, ad Entertainment Weekly. Siamo certi che questa notizia lascerà senza fiato i fan di questo personaggio che hanno adorato il metallaro ribelle, ma dal cuore d’oro, interpretato da Joseph Quinn. Grazie a questo ruolo, l’attore ha raggiunto la fama mondiale, che lo ha portato anche ad essere nominato, dalla versione inglese della rivista GQ, “uomo dell’anno“. Siete curiosi di scoprire qualcosa in più sul passato di questo personaggio?