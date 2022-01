Dr. STONE porta i protagonisti sulla luna | Jump Highlights

I protagonisti del grande successo di Inagaki e Boichi, Dr. STONE, finalmente sbarcano sulla luna, e stanno per scoprire l’identità di Why-man. Copertina di Jump dedicata a The Elusive Samurai di Matsui

Nel numero di questa settimana di Weekly Shonen Jump, potremmo goderci lo splendido panorama lunare illustrato da Boichi.

Il noto manga Dr. STONE entra nel suo climax finale, con i nostri che, nello scorso numero, il 226, hanno messo piede sulla luna. Il grande viaggio scientifico che dalla pietra ha portato Senku e gli altri a bordo di uno shuttle sul nostro satellite, sta per concludersi.

Rimane tuttavia da affrontare il nemico: il misterioso “Why-man“, colui che si suppone abbia inventato i congegni per la pietrificazione chiamati Medusa. Senku, Kohaku e Stanley hanno raggiunto la sua locazione sul suolo lunare, proprio presso il punto in cui Armstrong piantò la bandiera americana.

Inagaki, però, ancora non ci rivela cosa i nostri eroi vedono una volta raggiunta la meta. Si tratta di un mistero che verrà risolto settimana prossima. Come sempre, il manga si può leggere in simulcast su MangaPlus.

Non solo Dr. STONE: altri highlights di Shonen Jump

La copertina della rivista questa settimana è dedicata a The Elusive Samurai, il nuovo manga di Yusei Matsui (Assassination Classroom). L’opera sta incontrando il gradimento del pubblico, con il suo mix unico di shonen e verità storica.

Il capitolo 48 continua a seguire questa linea, citando un peculiare fatto storico della guerra di Kamakura nel quattordicesimo secolo. Si narra infatti che a permettere l’attacco cordinato tra Ashikaga Takauji e Nitta Yoshisada in due località diverse del Giappone nello stesso giorno fosse stato un Tengu, che qui viene rappresentato come un ninja.

Pausa per My Hero Academia, invece, con l’autore che sembra volersi prendere il proprio tempo per concludere la storia. Torna invece One Piece, dove Kidd e Law non si arrendono contro Big Mom e sferrano l’ennesimo attacco combinato.