DC3, il nuovo one-shot dagli autori di The Promised Neverland

I creatori di The Promised Neverland, Kaiu Shirai e Posuka Demizu, propongono una nuova opera one-shot su Shonen Jump, a tema fantascientifico, DC3. Sta per nascere un nuovo universo narrativo?

Intelligenza artificiale e androidi: questo il tema di DC3, la one-shot firmata Shirai e Demizu, pubblicata su Shonen Jump questa settimana. Il duo di autori che ci ha portato The Promised Neverland, sempre tra le pagine di Jump, sembra intenzionato a voler continuare la collaborazione, e magari portare nuovi titoli.

Di recente, Shueisha aveva pubblicato un’intervista doppia ai due autori, nella quale essi descrivevano una dinamica lavorativa di cieca fiducia. Dopo il grande successo di TPN, il pubblico è in fervente attesa di un loro nuovo manga. Dopo Spirit Photographer Saburo Kono, questa è la seconda volta che il duo propone un one-shot.

DC3 è una storia autoconclusiva di poco più di 50 pagine, nella quale Shirai e Demizu provano ad esplorare idee completamente differenti da quelle del manga che li ha resi famosi. Spessissimo, un one-shot può diventare una serie, se accolta favorevolmente dal pubblico. Sarà il caso di DC3? Proviamo a vederlo insieme. Come sempre, potete leggere Jump gratuitamente su MangaPlus.

DC3, l’era della robotica

La trama del manga è molto semplice e diretta. La protagonista, Saho, è una giovane studentessa figlia dell’inventore dell’intelligenza artificiale. Per questa ragione, è bersaglio di una miriade di gruppi che amano, o odiano, il lavoro del padre.

Nonostante Saho sia fisicamente prestante e in grado di sfuggire ai suoi assalitori, il padre le assegna una guardia del corpo cibernetica dall’aspetto di un coetaneo, chiamato DC3.

Individuare i temi dell’opera è molto semplice: fin da subito spicca quello della natura controversa degli androidi, la paura che rubino il lavoro agli umani, e le pericolose applicazioni militari. Tuttavia, nel poco spazio del one-shot, questi temi sono solo accennati.

Tutta la storia, a dire il vero, appare estremamente semplificata, anche a livello di trama, con molti passaggi risolti con motivazioni banali e affrettate. Di norma questo potrebbe essere considerato accettabile per una storia autoconclusiva, ma nel caso di Shirai-Demizu, forse è giusto aspettarsi qualcosa di più. In generale, è difficile scorgere il tocco dei due autori nell’opera, che risulta impersonale e abbozzata.

Un progetto in uno stadio embrionale, quindi, che sembra abbia ancora molta strada da fare per diventare una serie, se mai lo diventerà. Nonostante l’argomento interessante, la magia del primo capitolo di TPN non si percepisce per nulla. Peccato.