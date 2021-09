Dante Alighieri raccontato ai bambini | La Divina Commedia

Il 14 settembre di 700 anni fa veniva a mancare il Sommo Poeta ed in suo onore, tra le tante altre iniziative, Corradini ha avviato questo nuovo progetto editoriale per far conoscere Dante Alighieri anche ai più piccolini

Inferno, Purgatorio e Paradiso, scritti da Federico Corradini con le illustrazioni di Silvia Baroncelli, e adattati per i bambini dai 6 anni in su per la casa editrice fondata da Corradini stesso, Prometeica. Un modo innovativo e simpatico di raccontare Dante Alighieri a chi non lo conosce.

La storia

Anno 1300: Dante parte per un viaggio, quello nel mondo dei morti. Lo fa decidendo di raccontare ciò che vede usando la lingua “volgare“, ovvero la lingua comprensibile a tutti, non più il latino.

Dante cammina in una “selva oscura“, smarrito, fin quando intravede un colle ed un uomo, Virgilio, che lo esorta ad iniziare il viaggio nei tre regni dei morti: l’inferno, il purgatorio ed il paradiso.

Arrivato alle porte del paradiso viene accompagnato dall’anima pura di Beatrice che lo porterà attraverso i cieli fino a giungere l’empireo.

Dante per bambini

Tutti a scuola abbiamo studiato, chi un po’ di più e chi un po’ di meno, La Divina Commedia. La versione in questione, però, è molto particolare perchè parte dall’intenzione di raccontarla ad un pubblico diverso, non in grado di comprenderla così facilmente ( perchè diciamoci la verità, anche noi adulti l’abbiamo trovata difficile): i bambini.

Racconta in modo semplice e comprensibile una trama ed un linguaggio complicati. Ogni storia infatti è lunga due pagine: una per descrivere i personaggi e l’altra per raccontarne la storia e la curiosità. Al termine, poi, si aggiunge un disegno da ritagliare e colorare.

Inferno | Dante Alighieri raccontato ai bambini

Vengono ripercorsi in trentatre storie i personaggi più conosciuti delle tre cantiche: Caronte, Minosse, il conte Ugolino, Paolo e Francesca. Le tavole illustrate a termine di ogni storia rendono comprensibile ed affascinante ogni personaggio e luogo narrato.

Il disegno dell’Inferno è ben dettagliato, così come i gironi caratteristici.

Purgatorio | Dante Alighieri raccontato ai bambini

Anche qui, come nell’Inferno, vengono raccontati i luoghi e i personaggi principali: Catone, Manfredi, Giulio Cesare. A termine di ogni storia, lunga due pagine come nel precedente libro, vi sono le illustrazioni ed i disegni da colorare.

Viene mostrata la forma del Purgatorio, inversa rispetto a quella mostrata per l’Inferno, e tutti i gradoni che lo compongono.

Paradiso | Dante Alighieri raccontato ai bambini

Qui viene mostrata Beatrice, suo amore e fonte di perenne ispirazione, l’unica degna di accompagnarlo fino all’Eden. Insieme a lei vengono mostrati anche Costanza d’Altavilla, Carlo Martello, San Francesco ecc…

Il Paradiso è un monte, composto da nove cieli concentrici, fino ad arrivare alla Vergine e all’empireo.

Federico Corradini

Semiologo e pubblicitario, conosciuto per avere autoprodotto Storie di Donne Mitologiche per Bambine Mitiche.

Questa è la prima collana della sua casa editrice, Prometeica.